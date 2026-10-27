Jonathan Taylor ya hace maletas; cuatro equipos se pelean por el corredor de los Colts

La crisis de Indianápolis abrió la puerta a una posible despedida de su estrella. Packers, Seahawks, Broncos y Vikings siguen de cerca al corredor, mientras su esposa ya habla públicamente de un cambio de equipo y la fecha límite de transferencias se acerca.

El problema es que Ballard dejó una herencia complicada: los Colts entregaron sus selecciones de primera ronda de 2026 y 2027 a los New York Jets como parte del intercambio por el esquinero Sauce Gardner. Ahora, la franquicia necesita encontrar la manera de recuperar recursos para reconstruir el equipo. En medio del desorden, Taylor aparece como una de las cartas más valiosas que podrían poner sobre la mesa. Tiene 27 años, es uno de los corredores más productivos de la liga y acaba de firmar una extensión de dos años y 44 millones de dólares, con la que tiene contrato hasta 2028. Es decir, no se trata de un jugador al que le queden unas cuantas semanas de contrato. Quien quiera llevárselo tendrá que negociar una operación importante y hacerse cargo de un compromiso económico considerable.

SU ESPOSA YA ABRIÓ LA PUERTA DE SALIDA Mientras la directiva intenta decidir si reconstruye o mantiene la esperanza de rescatar la temporada, Ayanna Taylor se adelantó a la conversación pública y habló en TikTok sobre la posibilidad de que su familia abandone Indianápolis. La esposa del corredor señaló que están viviendo una situación inédita y reconoció que existe la posibilidad de que sea la primera vez que tengan que cambiar de equipo. También cuestionó cómo podrán los Colts transformar su futuro después de despedir a Ballard y quedarse sin selecciones de primera ronda. Su planteamiento fue directo: ¿conviene conservar a Jonathan como pieza central del futuro o cambiarlo para recuperar activos y comenzar una reconstrucción? Por supuesto, hablar de un posible intercambio no significa que Taylor haya solicitado formalmente su salida. Pero la conversación ya dejó de ser un simple rumor entre aficionados y se convirtió en uno de los temas que más atención despiertan antes de la fecha límite. El propio Taylor ha intentado mantener la calma. Después de la derrota por 16-10 ante Minnesota, partido en el que consiguió 95 yardas terrestres y un touchdown, explicó que los rumores ya circulaban y que los comentarios de su esposa no cambiaban demasiado el panorama. “Todos están en TikTok hoy en día. Solo tienes que venir a trabajar y mantenerte enfocado”, comentó el corredor, en declaraciones recogidas por NFL.com. La respuesta fue diplomática. Taylor no anunció que quiera marcharse, pero tampoco consiguió apagar las especulaciones que rodean su futuro. Y razones deportivas para buscarle pretendientes no faltan. En siete partidos de la temporada 2026 suma 587 yardas por tierra y ocho touchdowns, cifras que lo mantienen entre los corredores más productivos de la NFL. Su capacidad para romper tacleadas y convertir una jugada ordinaria en una anotación lo hace atractivo para equipos que buscan reforzar su ofensiva de cara a los Playoffs. CUATRO PRETENDIENTES PARA UN MISMO CORREDOR Los equipos interesados tienen motivos distintos para estudiar el fichaje de Taylor, aunque todos buscan mejorar sus posibilidades de competir. Green Bay Packers: sumarían un corredor capaz de darle mayor peso al ataque terrestre y aliviar la carga de su ofensiva aérea. Seattle Seahawks: encontrarían una opción explosiva para fortalecer el juego por tierra. Denver Broncos: podrían incorporar a un corredor de alto impacto para darle más equilibrio a su ataque. Minnesota Vikings: ya comprobaron de primera mano lo que puede hacer Taylor, pues lo enfrentaron en la Semana 7, aunque lograron contener a Indianápolis y ganar 16-10. Los cuatro nombres han aparecido en reportes sobre posibles interesados, pero ningún acuerdo está confirmado. Tampoco se ha anunciado que Taylor haya pedido oficialmente ser transferido. ¿CUÁNTO CUESTA LLEVARSE LA JOYA? La gran pregunta es cuánto estarían dispuestos a entregar los interesados. Taylor firmó una extensión que le garantiza estabilidad contractual hasta 2028, de modo que el equipo que lo adquiera no lo estaría contratando únicamente para terminar la temporada.

El compromiso económico es importante: tiene pendientes cerca de siete millones de dólares de salario base en 2026, 16 millones en 2027 y casi 18 millones en 2028. Para los Colts, cualquier operación también tendría que analizarse desde el punto de vista del tope salarial y del valor de los jugadores o selecciones que reciban a cambio. Además, el mercado de corredores no suele alcanzar los mismos precios que el de quarterbacks o jugadores de otras posiciones consideradas prioritarias. Por eso, aunque Taylor es una estrella, no está garantizado que Indianápolis consiga una selección de primera ronda por él. Los próximos encuentros de Indianápolis serán determinantes para conocer el rumbo de la franquicia. Si los Colts encuentran la manera de reaccionar, podrían conservar a Taylor como el corazón de su ofensiva. Si continúan las derrotas, la posibilidad de cambiarlo por recursos para el futuro ganará fuerza. Por ahora, el corredor sigue haciendo su trabajo, mientras su esposa ya puso sobre la mesa la posibilidad de comenzar un nuevo capítulo. Los equipos interesados esperan, los aficionados hacen sus apuestas y la directiva tiene una decisión complicada por delante. Jonathan Taylor no ha confirmado que quiera irse, pero su salida ya dejó de parecer una fantasía. Cuatro equipos lo tienen en la mira y los Colts deberán decidir si conservan a su estrella o aprovechan el interés para cambiar el rumbo de una franquicia que necesita respuestas. La cuenta regresiva está en marcha. Si alguien presenta una oferta que convenza a Indianápolis, Taylor podría cambiar de uniforme antes del 10 de noviembre. Y entonces, el corredor que hoy busca salir de una mala racha podría convertirse en la pieza que otro equipo necesita para llegar más lejos.

Si Jonathan Taylor estaba esperando una señal para pensar en un cambio de aires, los Indianapolis Colts le están poniendo el escenario completo. El equipo acumula derrotas, despidió a su gerente general y no tiene selección de primera ronda para el próximo Draft. Mientras tanto, cuatro franquicias ya aparecen entre las interesadas en llevarse al corredor estrella. Los Green Bay Packers, Seattle Seahawks, Denver Broncos y Minnesota Vikings son los equipos que, de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, analizan la posibilidad de adquirir al jugador antes del 10 de noviembre, fecha límite para realizar intercambios en la NFL. La situación de los Colts ha convertido a Taylor en uno de los nombres más atractivos del mercado. Y aunque el corredor insiste en que su trabajo es jugar futbol americano, en su casa el tema ya está sobre la mesa. Su esposa, Ayanna Taylor, se encargó de ponerle voz a una posibilidad que cada vez suena menos descabellada: ¿seguirán en Indianápolis o tendrán que comenzar una nueva vida en otra ciudad? La salida del gerente general Chris Ballard, el pasado 19 de octubre, sacudió a la organización. Después de arrancar la campaña con expectativas más ambiciosas, Indianápolis cayó hasta una marca de 2-5, y la directiva comenzó a evaluar qué hacer con una plantilla que no ha respondido como esperaba. El problema es que Ballard dejó una herencia complicada: los Colts entregaron sus selecciones de primera ronda de 2026 y 2027 a los New York Jets como parte del intercambio por el esquinero Sauce Gardner. Ahora, la franquicia necesita encontrar la manera de recuperar recursos para reconstruir el equipo. En medio del desorden, Taylor aparece como una de las cartas más valiosas que podrían poner sobre la mesa. Tiene 27 años, es uno de los corredores más productivos de la liga y acaba de firmar una extensión de dos años y 44 millones de dólares, con la que tiene contrato hasta 2028. Es decir, no se trata de un jugador al que le queden unas cuantas semanas de contrato. Quien quiera llevárselo tendrá que negociar una operación importante y hacerse cargo de un compromiso económico considerable. SU ESPOSA YA ABRIÓ LA PUERTA DE SALIDA Mientras la directiva intenta decidir si reconstruye o mantiene la esperanza de rescatar la temporada, Ayanna Taylor se adelantó a la conversación pública y habló en TikTok sobre la posibilidad de que su familia abandone Indianápolis. La esposa del corredor señaló que están viviendo una situación inédita y reconoció que existe la posibilidad de que sea la primera vez que tengan que cambiar de equipo. También cuestionó cómo podrán los Colts transformar su futuro después de despedir a Ballard y quedarse sin selecciones de primera ronda. Su planteamiento fue directo: ¿conviene conservar a Jonathan como pieza central del futuro o cambiarlo para recuperar activos y comenzar una reconstrucción? Por supuesto, hablar de un posible intercambio no significa que Taylor haya solicitado formalmente su salida. Pero la conversación ya dejó de ser un simple rumor entre aficionados y se convirtió en uno de los temas que más atención despiertan antes de la fecha límite. El propio Taylor ha intentado mantener la calma. Después de la derrota por 16-10 ante Minnesota, partido en el que consiguió 95 yardas terrestres y un touchdown, explicó que los rumores ya circulaban y que los comentarios de su esposa no cambiaban demasiado el panorama. “Todos están en TikTok hoy en día. Solo tienes que venir a trabajar y mantenerte enfocado”, comentó el corredor, en declaraciones recogidas por NFL.com. La respuesta fue diplomática. Taylor no anunció que quiera marcharse, pero tampoco consiguió apagar las especulaciones que rodean su futuro. Y razones deportivas para buscarle pretendientes no faltan. En siete partidos de la temporada 2026 suma 587 yardas por tierra y ocho touchdowns, cifras que lo mantienen entre los corredores más productivos de la NFL. Su capacidad para romper tacleadas y convertir una jugada ordinaria en una anotación lo hace atractivo para equipos que buscan reforzar su ofensiva de cara a los Playoffs. CUATRO PRETENDIENTES PARA UN MISMO CORREDOR Los equipos interesados tienen motivos distintos para estudiar el fichaje de Taylor, aunque todos buscan mejorar sus posibilidades de competir. Green Bay Packers: sumarían un corredor capaz de darle mayor peso al ataque terrestre y aliviar la carga de su ofensiva aérea. Seattle Seahawks: encontrarían una opción explosiva para fortalecer el juego por tierra. Denver Broncos: podrían incorporar a un corredor de alto impacto para darle más equilibrio a su ataque. Minnesota Vikings: ya comprobaron de primera mano lo que puede hacer Taylor, pues lo enfrentaron en la Semana 7, aunque lograron contener a Indianápolis y ganar 16-10. Los cuatro nombres han aparecido en reportes sobre posibles interesados, pero ningún acuerdo está confirmado. Tampoco se ha anunciado que Taylor haya pedido oficialmente ser transferido. ¿CUÁNTO CUESTA LLEVARSE LA JOYA? La gran pregunta es cuánto estarían dispuestos a entregar los interesados. Taylor firmó una extensión que le garantiza estabilidad contractual hasta 2028, de modo que el equipo que lo adquiera no lo estaría contratando únicamente para terminar la temporada. El compromiso económico es importante: tiene pendientes cerca de siete millones de dólares de salario base en 2026, 16 millones en 2027 y casi 18 millones en 2028. Para los Colts, cualquier operación también tendría que analizarse desde el punto de vista del tope salarial y del valor de los jugadores o selecciones que reciban a cambio. Además, el mercado de corredores no suele alcanzar los mismos precios que el de quarterbacks o jugadores de otras posiciones consideradas prioritarias. Por eso, aunque Taylor es una estrella, no está garantizado que Indianápolis consiga una selección de primera ronda por él. Los próximos encuentros de Indianápolis serán determinantes para conocer el rumbo de la franquicia. Si los Colts encuentran la manera de reaccionar, podrían conservar a Taylor como el corazón de su ofensiva. Si continúan las derrotas, la posibilidad de cambiarlo por recursos para el futuro ganará fuerza. Por ahora, el corredor sigue haciendo su trabajo, mientras su esposa ya puso sobre la mesa la posibilidad de comenzar un nuevo capítulo. Los equipos interesados esperan, los aficionados hacen sus apuestas y la directiva tiene una decisión complicada por delante. Jonathan Taylor no ha confirmado que quiera irse, pero su salida ya dejó de parecer una fantasía. Cuatro equipos lo tienen en la mira y los Colts deberán decidir si conservan a su estrella o aprovechan el interés para cambiar el rumbo de una franquicia que necesita respuestas. La cuenta regresiva está en marcha. Si alguien presenta una oferta que convenza a Indianápolis, Taylor podría cambiar de uniforme antes del 10 de noviembre. Y entonces, el corredor que hoy busca salir de una mala racha podría convertirse en la pieza que otro equipo necesita para llegar más lejos.