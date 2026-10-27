Cristiano Ronaldo aparece en la prelista de Portugal para la Nations League

Cristiano Ronaldo podría volver a vestir la camiseta de Portugal en noviembre, luego de cumplir la suspensión que recibió por abandonar la concentración del equipo nacional. El delantero del Al Nassr figura en la prelista para los encuentros ante Dinamarca y Gales, correspondientes a la UEFA Nations League, aunque su regreso dependerá de la convocatoria definitiva. La posibilidad de contar nuevamente con el máximo goleador de la selección portuguesa trascendió primero en medios locales. Posteriormente, un portavoz de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) habría confirmado a la agencia AFP que el atacante fue incluido en la preconvocatoria para los compromisos del 14 y 17 de noviembre.

Portugal enfrentará a Dinamarca el sábado 14 y a Gales el martes 17, en una fecha internacional en la que el equipo buscará mantener su competitividad en el torneo europeo. La lista final de convocados se espera para el próximo 6 de noviembre, cuando se conocerá si Cristiano forma parte de los planes del cuerpo técnico.

La inclusión en la prelista ocurre después de que el futbolista recibiera una suspensión de 30 días por parte del Consejo Disciplinario de la FPF. El castigo se originó tras su salida de la concentración portuguesa en Copenhague, luego de un desacuerdo relacionado con su participación en un partido ante Noruega. En aquel encuentro, disputado a finales de septiembre, Ronaldo permaneció en el banquillo pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante buena parte del segundo tiempo. Su reacción generó controversia y la situación escaló cuando abandonó la concentración, al considerar que había sido objeto de una “traición”. Una semana después, el delantero publicó una carta en la que explicó su postura y señaló que el seleccionador Jorge Jesus había incumplido su palabra. Según su versión, el entrenador no lo alineó ante Noruega y tampoco abordó la polémica en una conferencia de prensa, como supuestamente se había comprometido a hacerlo. En el mismo mensaje, Cristiano ofreció disculpas a la afición portuguesa y manifestó que aceptaría las consecuencias de su decisión. Además de la suspensión, la Federación le impuso una multa económica.

El castigo concluye el 30 de octubre, por lo que el atacante podrá ser considerado para los encuentros de noviembre, siempre que el cuerpo técnico decida incluirlo en la lista definitiva. Su posible retorno también pondrá atención sobre la relación con Jorge Jesus, con quien coincidió durante su etapa en el Al Nassr. La decisión del entrenador será clave para determinar si ambos dejan atrás el conflicto y vuelven a trabajar juntos en la selección. Ronaldo, de 40 años, mantiene los récords de Portugal como el jugador con más apariciones, con 234, y el máximo anotador, con 146 goles. Su presencia en la convocatoria definitiva será uno de los puntos a seguir antes de los próximos compromisos de la Nations League.