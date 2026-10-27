Cristiano Ronaldo aparece en la prelista de Portugal para la Nations League

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Cristiano Ronaldo aparece en la prelista de Portugal para la Nations League
    Cristiano podría regresar a la selección de Portugal para los encuentros de noviembre ante Dinamarca y Gales, correspondientes a la UEFA Nations League. FOTO: ESPECIAL

La Federación Portuguesa de Futbol contempla al máximo goleador de su selección para los partidos del 14 y 17 de noviembre; la lista definitiva se conocerá el 6 de noviembre

Cristiano Ronaldo podría volver a vestir la camiseta de Portugal en noviembre, luego de cumplir la suspensión que recibió por abandonar la concentración del equipo nacional. El delantero del Al Nassr figura en la prelista para los encuentros ante Dinamarca y Gales, correspondientes a la UEFA Nations League, aunque su regreso dependerá de la convocatoria definitiva.

La posibilidad de contar nuevamente con el máximo goleador de la selección portuguesa trascendió primero en medios locales. Posteriormente, un portavoz de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) habría confirmado a la agencia AFP que el atacante fue incluido en la preconvocatoria para los compromisos del 14 y 17 de noviembre.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB

Portugal enfrentará a Dinamarca el sábado 14 y a Gales el martes 17, en una fecha internacional en la que el equipo buscará mantener su competitividad en el torneo europeo. La lista final de convocados se espera para el próximo 6 de noviembre, cuando se conocerá si Cristiano forma parte de los planes del cuerpo técnico.

La inclusión en la prelista ocurre después de que el futbolista recibiera una suspensión de 30 días por parte del Consejo Disciplinario de la FPF. El castigo se originó tras su salida de la concentración portuguesa en Copenhague, luego de un desacuerdo relacionado con su participación en un partido ante Noruega.

En aquel encuentro, disputado a finales de septiembre, Ronaldo permaneció en el banquillo pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante buena parte del segundo tiempo. Su reacción generó controversia y la situación escaló cuando abandonó la concentración, al considerar que había sido objeto de una “traición”.

Una semana después, el delantero publicó una carta en la que explicó su postura y señaló que el seleccionador Jorge Jesus había incumplido su palabra. Según su versión, el entrenador no lo alineó ante Noruega y tampoco abordó la polémica en una conferencia de prensa, como supuestamente se había comprometido a hacerlo.

En el mismo mensaje, Cristiano ofreció disculpas a la afición portuguesa y manifestó que aceptaría las consecuencias de su decisión. Además de la suspensión, la Federación le impuso una multa económica.

El castigo concluye el 30 de octubre, por lo que el atacante podrá ser considerado para los encuentros de noviembre, siempre que el cuerpo técnico decida incluirlo en la lista definitiva.

Su posible retorno también pondrá atención sobre la relación con Jorge Jesus, con quien coincidió durante su etapa en el Al Nassr. La decisión del entrenador será clave para determinar si ambos dejan atrás el conflicto y vuelven a trabajar juntos en la selección.

Ronaldo, de 40 años, mantiene los récords de Portugal como el jugador con más apariciones, con 234, y el máximo anotador, con 146 goles. Su presencia en la convocatoria definitiva será uno de los puntos a seguir antes de los próximos compromisos de la Nations League.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria

Localizaciones


Portugal

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Selección de Futbol de Portugal

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Cuando el barco se hunde

Cuando el barco se hunde
true

INE: Una purga necesaria

Apenas en abril de este año, Cruz García rindió protesta como consejera en el Instituto Nacional Electoral.

Tras salida de Taddei, eligen a Blanca Cruz como presidenta provisional del INE
Las variaciones mensuales y anuales del personal ocupada de las empresas IMMEX han caído en la mayor parte del año 2026 pero sin representar colapsos.

Después de siete caídas seguidas en 2026, personal ocupado de la Industria manufacturera crece 0.1%
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Junto con Simón el Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de ‘los Doce’.

¿Quién es San Judas Tadeo y por qué es tan milagroso?... Esta es la verdadera historia del primo de Jesús y ‘santo de las causas difíciles’
Un video de una antigua transmisión del streamer salvadoreño volvió a circular tras su muerte en Monterrey.

Dragon Ball, Bad Bunny y hasta Messi... Así quería Komanche que fuera su funeral (video)
El mexicano Canelo Álvarez encabezará la función “México contra el Mundo”, que se celebrará en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB