Infonavit cambia las reglas de cobranza: así serán las visitas a deudores y qué no pueden hacer

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) anunció un cambio en su estrategia para recuperar los créditos hipotecarios vencidos: dejará de utilizar agencias de cobranza extrajudicial y dará atención directa a las personas con dificultades para pagar.

A través del Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia, trabajadores del organismo realizarán visitas domiciliarias para conocer la situación de los acreditados y ofrecer opciones que les permitan regularizar sus financiamientos sin poner en riesgo su patrimonio.

La medida busca sustituir la intervención de empresas externas por un esquema de atención personalizada, de acuerdo con la información difundida por el Instituto el 26 de octubre de 2026.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO MODELO DE COBRANZA DEL INFONAVIT?

Con el nuevo esquema, los llamados Asesores de Recuperación Crediticia visitarán los domicilios de las personas que presentan dificultades para cumplir con sus mensualidades.

Las visitas podrán realizarse de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 19:00 horas. Durante estos encuentros, el personal revisará las condiciones del financiamiento y explicará las alternativas disponibles para regularizar los pagos.

El objetivo es que los acreditados conozcan las opciones que ofrece el Infonavit según su situación particular, con la posibilidad de encontrar una solución que les ayude a conservar su vivienda.