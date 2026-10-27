Infonavit cambia las reglas de cobranza: así serán las visitas a deudores y qué no pueden hacer
Los asesores ofrecerán alternativas para regularizar los créditos, pero no podrán cobrar dinero ni amenazar a las familias.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un cambio en su estrategia para recuperar los créditos hipotecarios vencidos: dejará de utilizar agencias de cobranza extrajudicial y dará atención directa a las personas con dificultades para pagar.
A través del Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia, trabajadores del organismo realizarán visitas domiciliarias para conocer la situación de los acreditados y ofrecer opciones que les permitan regularizar sus financiamientos sin poner en riesgo su patrimonio.
La medida busca sustituir la intervención de empresas externas por un esquema de atención personalizada, de acuerdo con la información difundida por el Instituto el 26 de octubre de 2026.
¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO MODELO DE COBRANZA DEL INFONAVIT?
Con el nuevo esquema, los llamados Asesores de Recuperación Crediticia visitarán los domicilios de las personas que presentan dificultades para cumplir con sus mensualidades.
Las visitas podrán realizarse de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 19:00 horas. Durante estos encuentros, el personal revisará las condiciones del financiamiento y explicará las alternativas disponibles para regularizar los pagos.
El objetivo es que los acreditados conozcan las opciones que ofrece el Infonavit según su situación particular, con la posibilidad de encontrar una solución que les ayude a conservar su vivienda.
¿CÓMO IDENTIFICAR A UN ASESOR AUTORIZADO?
Para evitar fraudes, el Instituto indicó que sus asesores deben portar camisa blanca institucional, chaleco del Infonavit y una credencial oficial con fotografía y código QR.
Las personas pueden verificar su identidad al escanear el código o ingresar al portal oficial, www.infonavit.org.mx, en la sección “Tengo un Crédito” y el apartado “Asesores de Recuperación Crediticia”.
Antes de compartir información personal o realizar cualquier trámite, es recomendable confirmar que la persona que acude al domicilio trabaja directamente para el organismo.
INFONAVIT: ¿LOS ASESORES PUEDEN COBRAR O AMENAZAR?
El Infonavit aclaró que los servicios de asesoría son gratuitos y que ningún trabajador está autorizado para solicitar o recibir dinero durante las visitas.
Tampoco pueden hostigar, amenazar a los acreditados ni realizar desalojos. Los pagos de los créditos hipotecarios deben efectuarse exclusivamente mediante los canales oficiales del Instituto.
Si un supuesto asesor exige efectivo o incurre en alguna irregularidad, los usuarios pueden presentar un reporte a través de Mi Cuenta Infonavit o comunicarse a Infonatel al 800 008 3900.A
¿QUÉ PASA SI TENGO PAGOS ATRASADOS CON EL INFONAVIT?
Las personas con mensualidades pendientes pueden solicitar información sobre las alternativas disponibles para regularizar su crédito.
El nuevo modelo busca ofrecer atención directa y soluciones acordes con las condiciones de cada familia. Por ello, quienes enfrenten dificultades económicas pueden consultar al Instituto para conocer qué opciones aplican a su financiamiento.
El cambio no elimina las obligaciones de pago, pero modifica la forma en que el Infonavit atenderá los adeudos, con énfasis en la orientación directa y la protección del patrimonio de los trabajadores.