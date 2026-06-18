¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, hay muchas actividades imperdibles en los próximos días, desde conciertos hasta todo lo que viene con la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449. La Firma, David Olivares y La Costumbre Este sábado 20 de junio la Arena 8 Segundos invita al evento Rodeo Botas y Sombreros, una tarde llena de toda la energía del norte con la participación de La Firma, David Olivares y La Costumbre.

La cita es este sábado 20 de junio a partir de las 16:00 horas. Los boletos ya se pueden adquirir en Arema Ticket desde 400 hasta 2 mil pesos. Continúa la FINA con música y arte La Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 tendrá como parte de sus actividades el sábado 20 a las 19:00 horas se inaugurará la exposición “La forma de ella” de Alejandro Fuentes Gil, en el Museo Rubén Herrera.

Y el domingo a las 18:30 horas se presentará concierto “México lindo al son del mariachi” en la Plaza de Armas, mientras que a las 19:00 horas se llevará a cabo el evento “Make some noise” con artistas locales como Andrea Ledezma, Maxim Volpe y Saku en el Loop Concert Bar (Bulevar Valdés Sánchez 520, colonia Topochico). La entrada es gratuita. Teatro hecho en Saltillo Este fin de semana continúa la temporada de la obra “Martina y los hombres pájaro” de Mónica Hoth con la dirección de Efrén Estrada en el Teatro de Cámara “Ozcar Castañeda Rada” de la Casa de la Cultura de Saltillo, con funciones el viernes 19 y sábado 20 a las 20:00 horas, con entrada general en 100 pesos. Este montaje sigue la historia de una niña que va en busca de su padre, migrante, al desierto.

Concierto con causa Este sábado 20 de junio también se llevará a cabo el evento “Take Action” en Beer Therapy, un concierto a beneficio donde participarán los artistas Cenicero, Red Flags, Saku, Santa Muerta, Jann y BW2D. Lo recaudado se destinará a la Fundación AMMA, apoyando a personas con enfermedades autoinmunes y reumáticas.