¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Este fin de semana continúa también la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 con muchas actividades

Artes
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Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, hay muchas actividades imperdibles en los próximos días, desde conciertos hasta todo lo que viene con la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449.

La Firma, David Olivares y La Costumbre

Este sábado 20 de junio la Arena 8 Segundos invita al evento Rodeo Botas y Sombreros, una tarde llena de toda la energía del norte con la participación de La Firma, David Olivares y La Costumbre.

La cita es este sábado 20 de junio a partir de las 16:00 horas. Los boletos ya se pueden adquirir en Arema Ticket desde 400 hasta 2 mil pesos.

Continúa la FINA con música y arte

La Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 tendrá como parte de sus actividades el sábado 20 a las 19:00 horas se inaugurará la exposición “La forma de ella” de Alejandro Fuentes Gil, en el Museo Rubén Herrera.

Y el domingo a las 18:30 horas se presentará concierto “México lindo al son del mariachi” en la Plaza de Armas, mientras que a las 19:00 horas se llevará a cabo el evento “Make some noise” con artistas locales como Andrea Ledezma, Maxim Volpe y Saku en el Loop Concert Bar (Bulevar Valdés Sánchez 520, colonia Topochico). La entrada es gratuita.

Teatro hecho en Saltillo

Este fin de semana continúa la temporada de la obra “Martina y los hombres pájaro” de Mónica Hoth con la dirección de Efrén Estrada en el Teatro de Cámara “Ozcar Castañeda Rada” de la Casa de la Cultura de Saltillo, con funciones el viernes 19 y sábado 20 a las 20:00 horas, con entrada general en 100 pesos. Este montaje sigue la historia de una niña que va en busca de su padre, migrante, al desierto.

Concierto con causa

Este sábado 20 de junio también se llevará a cabo el evento “Take Action” en Beer Therapy, un concierto a beneficio donde participarán los artistas Cenicero, Red Flags, Saku, Santa Muerta, Jann y BW2D. Lo recaudado se destinará a la Fundación AMMA, apoyando a personas con enfermedades autoinmunes y reumáticas.

El evento iniciará a las 20:00 horas en el bar ubicado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez. El cover está en 100 pesos en taquilla y también habrá un centro de acopio para recibir juguetes y ropa nuevos.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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