‘Quémese después de escucharse’, un monólogo donde las máscaras y el rostro se difuminan

“Tiene varias orígenes, varias transformaciones. Al inicio quería hablar sobre la violencia, pero al escribir se fueron transformando las cosas. Estoy leyendo otras cosas, de filosofía y estudios culturales, y me impactó mucho ‘La sociedad del espectáculo’ de Guy Debord. Me interesó mucho cómo el espectáculo puede estar involucrado en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras relaciones personales y a partir de ahí empecé a elaborar una historia donde todos los personajes están aparentando algo que no son y entre esas relaciones surgen una serie de confusiones, porque aparte me gusta mucho la comedia de enredos”, explicó el dramaturgo en entrevista con VANGUARDIA.

Por su parte, la actriz y directora abordó este montaje desde el estudio de lo metateatral –que se plantea desde la dramaturgia a partir de dichos enredos– y un ejercicio conceptual alrededor de estas formas, exploración que busca se traslade a la experiencia con el público.

“Experimenté todos los niveles de metateatralidad que existen”, explicó, “experimenté en los cinco elementos metateatrales para lograr la dislocación con el público, utilicé muchos niveles de ficción, el lugar donde vamos a presentar juega otro nivel más, al exponer las convenciones teatrales y el público podrá reflexionar sobre el teatro mismo pero también sobre su propia realidad”.