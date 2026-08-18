Realizarán Encuentro Abierto de Fotógrafas de Coahuila: abren convocatoria

Del 17 de agosto al 3 de septiembre está abierta la convocatoria para ser parte del Encuentro Abierto de Fotógrafas de Coahuila, una iniciativa que busca reunir a las artistas visuales del estado en un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a esta disciplina.

Pueden participar fotógrafas y artistas visuales mayores de edad, nacidas o radicadas en Coahuila que trabajen “desde distintos campos y aproximaciones a la imagen: fotografía documental, artística, de autor, fotoperiodismo, fotografía experimental, fotografía construida, archivo, investigación visual, entre otras, así como artistas cuya práctica incorpore la fotografía como uno de sus principales medios de trabajo”. La convocatoria especifica que no contempla fotografía comercial ni fotografía social, así como que no es necesario contar con trayectoria profesional consolidad o pertenecer a un circuito profesional.

En el documento se menciona que el encuentro partirá de la pregunta “¿Que significa hacer fotografía desde Coahuila hoy?”. Desde este punto se generarán conversaciones, sobre las condiciones de trabajo de estas artistas, desafíos y oportunidades, aprendizajes y estrategias.