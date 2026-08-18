Realizarán Encuentro Abierto de Fotógrafas de Coahuila: abren convocatoria

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    Realizarán Encuentro Abierto de Fotógrafas de Coahuila: abren convocatoria

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, junto al Centro de la Imagen, realizarán un encuentro de artistas visuales del estado en el mes de septiembre

Del 17 de agosto al 3 de septiembre está abierta la convocatoria para ser parte del Encuentro Abierto de Fotógrafas de Coahuila, una iniciativa que busca reunir a las artistas visuales del estado en un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a esta disciplina.

Pueden participar fotógrafas y artistas visuales mayores de edad, nacidas o radicadas en Coahuila que trabajen “desde distintos campos y aproximaciones a la imagen: fotografía documental, artística, de autor, fotoperiodismo, fotografía experimental, fotografía construida, archivo, investigación visual, entre otras, así como artistas cuya práctica incorpore la fotografía como uno de sus principales medios de trabajo”. La convocatoria especifica que no contempla fotografía comercial ni fotografía social, así como que no es necesario contar con trayectoria profesional consolidad o pertenecer a un circuito profesional.

En el documento se menciona que el encuentro partirá de la pregunta “¿Que significa hacer fotografía desde Coahuila hoy?”. Desde este punto se generarán conversaciones, sobre las condiciones de trabajo de estas artistas, desafíos y oportunidades, aprendizajes y estrategias.

“Proponemos un espacio de encuentro, escucha e intercambio horizontal, donde cada participante pueda aportar. desde su propia experiencia. Nos interesa reconocer las múltiples maneras de ejercer la fotografía en Coahuila y generar nuevas conexiones entre quienes forman parte de su comunidad”, expresan.

La convocatoria es lanzada desde el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo en coordinación con el Centro de la Imagen en el marco del Programa Nacional de Actividades Fotoseptiembre, y el encuentro está programado para llevarse a cabo los días 7 y 10 de septiembre con una sesión virtual y otra presencial.

El registro se puede realizar por medio de Google Forms, donde se deberá ingresar una breve semblanza, portafolio y una selección máxima de 10 imágenes del trabajo fotográfico de la artista, todo en un mismo PDF.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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