NFL Semana 1: horarios y dónde ver los 13 partidos del arranque de la Temporada 2026

La NFL vivirá su primer domingo de temporada regular mañana con 13 partidos de la Semana 1. La cartelera combinará tres rivalidades divisionales, defensivas renovadas y aspirantes que comenzarán a medir sus posibilidades rumbo al Super Bowl LXI. A las 11:00 de la mañana, Bills-Texans ofrecerá un choque de fortalezas: Búfalo tuvo la cuarta ofensiva más anotadora de 2025 y Houston terminó con la defensa número uno.

Los visitantes perdieron sus últimas cinco visitas de campaña regular a los Texans, además del duelo de comodines de la temporada 2019. Cincinnati recibirá a Tampa Bay, duelo transmitido por FOX y FOX One, con Ja’Marr Chase y Tee Higgins como amenazas para la secundaria visitante. Los Buccaneers buscan su quinto triunfo inaugural consecutivo bajo Todd Bowles. También alcanzarían las 100 victorias, incluidos playoffs, durante la gestión del gerente general Jason Licht. La primera tanda incluirá Saints-Lions, Jets-Titans, Ravens-Colts, Falcons-Steelers (por FOX One), Bears-Panthers y Browns-Jaguars. Pittsburgh y Detroit abrirán ante su afición, mientras Baltimore y Chicago intentarán llevarse una victoria como visitantes desde el arranque. A las 2:25 de la tarde, Commanders-Eagles y Packers-Vikings, este último por FOX One, pondrán en juego el orgullo divisional. Filadelfia llega con cinco triunfos en cinco debuts bajo Nick Sirianni, pero Washington conserva ventaja histórica de 91-88-6 en la serie.

Saquon Barkley será una prueba para los Commanders: acumula 1,222 yardas terrestres y 13 touchdowns en 12 enfrentamientos de temporada regular contra Washington. Además, los receptores Terry McLaurin y Stefon Diggs retarán a una secundaria con Quinyon Mitchell y Cooper DeJean. Dolphins-Raiders, por FOX y FOX One, y Cardinals-Chargers completarán el bloque vespertino, con Las Vegas y Los Ángeles como anfitriones. El cierre llegará a las 6:20 de la tarde con Cowboys-Giants en el MetLife Stadium, enfrentamiento de la NFC Este. En México, Canal 5 transmitirá Bills-Texans y Commanders-Eagles; ESPN y Disney+ llevarán Cowboys-Giants. La jornada tendrá ocho encuentros matutinos, cuatro vespertinos y uno nocturno.