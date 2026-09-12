Lady Gaga sorprende al mundo: aseguran que... ¡ya nació su primer hijo!

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    Lady Gaga sorprende al mundo: aseguran que... ¡ya nació su primer hijo!
    Secreto. La cantante ha mantenido buena parte de su vida personal lejos de los reflectores, pese a su constante presencia en los escenarios. FOTO: ACHIVO/ X@PageSix

La cantante habría debutado como mamá junto a Michael Polansk, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información a las fotos que PageSix mostró de ella con un bebé en brazos

La noche del viernes comenzó a circular un rumor en redes sociales en donde la protagonista era la estrella mundial Lady Gaga, y no se trataba de su boda o de algún nuevo álbum, sino de algo sorpresivo en su vida personal: se convirtió en madre de su primer bebé.

Fue Page Six quien dio a conocer la noticia, que casi inmediatamente se replicó con buenos deseos, cuestionamientos y memes alrededor de la pareja que debuta como padres.

Además, el medio digital mostró a Gaga, de 40 años, cargando a su bebé en brazos, saliendo de alguna consulta médica y acompañada del ahora padre de su hijo.

¿CUÁNDO NACIÓ EL HIJO DE LADY GAGA?

Conocida por sus fanáticos como la ‘Madre Monster’, Gaga tuvo entre sus últimas apariciones públicas su participación con su amigo Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl y el cierre de su gira mundial ‘The Mayhem Ball’ en Nueva York, en el Madison Square Garden, en abril.

Por lo que las especulaciones de los fanáticos y críticos de la cantante de ‘Die With A Smile’ apuntan a que estaba embarazada si fue un parto natural, o a que habría recurrido a un vientre subrogado.

Hasta el cierre de esta edición, ni la cantante de ‘Rain on Me’ ni su equipo se habían pronunciado para negar o confirmar la noticia filtrada, que se convierte en una de las más comentadas debido al peso de la cantante en el entretenimiento y su generación.

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La pareja tiene siete años de relación amorosa y, desde 2024, se encuentran comprometidos, con rumores que apuntaban a su boda en este año. Además, Michael Polansk se ha convertido en productor de música de Gaga, como ‘Runway’, para ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, o las canciones ‘Vanish into You’ y ‘Blade of Grass’, entre otras del álbum ‘Mayhem’.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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