Lady Gaga sorprende al mundo: aseguran que... ¡ya nació su primer hijo!

La noche del viernes comenzó a circular un rumor en redes sociales en donde la protagonista era la estrella mundial Lady Gaga, y no se trataba de su boda o de algún nuevo álbum, sino de algo sorpresivo en su vida personal: se convirtió en madre de su primer bebé.

Fue Page Six quien dio a conocer la noticia, que casi inmediatamente se replicó con buenos deseos, cuestionamientos y memes alrededor de la pareja que debuta como padres.

Además, el medio digital mostró a Gaga, de 40 años, cargando a su bebé en brazos, saliendo de alguna consulta médica y acompañada del ahora padre de su hijo.