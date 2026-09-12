Norris conquista Madrid por 11 milésimas; Checo clasifica 19 en el GP de España

Lando Norris conquistó la primera pole position en la historia del Madring y encendió el Gran Premio de España 2026. El británico de McLaren resolvió la clasificación de este sábado en Madrid con una última vuelta decisiva, mientras Sergio “Checo” Pérez quedó eliminado en la Q1 y terminó en la posición 19. La diferencia fue mínima: Norris superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, líder del campeonato y piloto de Mercedes.

Max Verstappen completó los tres primeros, en una sesión que dejó al inglés con la mejor oportunidad de imponer condiciones desde el arranque de la carrera del domingo.

El desenlace cambió una clasificación que parecía favorecer a Antonelli. En su primer intento de Q3, Norris estaba sexto, a cuatro décimas de los mejores registros. Sin margen para otra oportunidad, encontró velocidad en el momento crucial y arrebató el lugar de privilegio entre los muros del nuevo circuito español. Para McLaren, el resultado representa un impulso después de un inicio de fin de semana discreto. Norris aprovechó el cierre de la sesión y dejó detrás a rivales que habían mostrado mayor fortaleza. Ahora deberá defender la punta ante Antonelli y Verstappen, dos amenazas inmediatas para convertir la pole en victoria. Checo Pérez, en cambio, volvió a enfrentar las limitaciones de Cadillac. El mexicano mejoró sus registros durante la primera ronda: pasó por una vuelta de 1:36.441 y cerró con 1:35.913. El avance no alcanzó para superar el corte y su participación terminó antes de la disputa por los primeros puestos.

El tapatío quedó por delante de Valtteri Bottas, quien registró 1:38.011. Ninguno de los dos Cadillac consiguió avanzar a Q2, por lo que la escudería estadounidense afrontará una carrera de recuperación. Pérez ya había terminado vigésimo en la tercera práctica libre, marcada por accidentes y banderas rojas.

El puesto 19 corresponde al resultado de Checo en clasificación. Sin embargo, se reportó después una sanción de tres posiciones para Carlos Sainz por obstaculizar a Bottas. Al caer el español del lugar 17 al 20, Pérez podría subir al 18; su salida debe confirmarse con la parrilla definitiva. Detrás de la pelea por la pole, Oscar Piastri terminó séptimo, Liam Lawson octavo, Franco Colapinto noveno y Arvid Lindblad décimo. El argentino destacó al colocar su Alpine en Q3 y superar a Pierre Gasly, quien fue decimocuarto. Madrid dejó así dos retos opuestos: Norris buscará estrenar el circuito con un triunfo y Checo necesitará remontar desde el fondo. La gestión de neumáticos será clave para ambos este domingo.