Reconocen a Alfredo Amezcua como ganador del XII Concurso Nacional de Guitarra de México

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    Reconocen a Alfredo Amezcua como ganador del XII Concurso Nacional de Guitarra de México

Este martes, en el Museo de las Aves de México, se llevó a cabo cabo la premiación del destacado certamen organizado por el Festival Internacional de Guitarra

Este martes se llevó a cabo la premiación del XII Concurso Nacional de Guitarra, organizado por el Festival Internacional de Guitarra de México (FIGM), que este 2026 celebra 30 años de trayectoria continuando su vocación de formativa y de difusión.

Las etapas del concurso, que se llevaron a cabo durante el fin de semana, permitieron al jurado reconocer la maestría de Alfredo Amezcua, originario de Paracho, Michoacán, como el ganador del primer lugar de este certamen.

En segundo lugar quedó Angel Damián Rodríguez y en tercero Brandon García, además de Jorge Manuel Atanacio que quedó en cuarto lugar y recibió el Premio Kazuhito Yamashita, en honor a este gran guitarrista japonés.

Amezcua tuvo oportunidad de mostrar su talento al público coahuilense tras la ceremonia de premiación en el Museo de las Aves de México (MUSAVE, antes de ceder el escenario al maestro Deion Cho.

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El músico coreano deleitó a los presentes con obras de Bach, Scarlatti, Haydn, Fernando Sor, Enrique Granados e Isaac Albéniz. La curaduría de este programa llevó al público por un viaje histórico a través de la guitarra en distintas partes del mundo.

Cho fue el primer coreano en ganar el Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, al cual le siguieron otros reconocimientos y premios igual de importantes a nivel mundial, mientras desarrolla una faceta pedagógica que lo ha vuelto un referente en las clases magistrales y conferencias en todo el globo.

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El FIGM continuará este jueves 9 de julio con el concierto de Vera Danilina, en el MUSAVE. El viernes 10 a la misma hora se presentará el Concierto para Guitarras y Orquesta de Eduardo Angulo a cargo de la Orquesta Filarmónica del Desierto y los maestros Pablo Garibay y Arody García en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde el sábado 11 concluirá la fiesta de la cuerdas con los Hermanos Guedes de Brasil. Todos los conciertos son a las 20:30 horas.

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Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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