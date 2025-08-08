Reportan incendio en la Mezquita de Córdoba en España, Patrimonio de la Humanidad
A pesar de lo sorpresivo del incendio este fue controlado rápidamente y las autoridades ya se encuentran estimando los daños
La histórica Mezquita-Catedral de Córdoba sufrió este viernes 8 de agosto de 2025 un incendio en su interior, específicamente en una capilla de las naves de Almanzor donde se almacenaba una barredora automática. El siniestro alrededor de las 9 de la noche, hora de Madrid, y se propagó con rapidez hacia las cubiertas del emblemático edificio, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
Gracias a la pronta respuesta de las autoridades y elementos de bomberos y policía, se desalojó el monumento, se acordonó el área y, en poco más de una hora, las llamas fueron controladas gracias al trabajo de varias dotaciones. Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque un bombero fue atendido por inhalación de humo.
Se me está hundiendo el corazón viendo esto. Que logren apagarlo pronto y los daños sean lo más mínimos posibles. La Mezquita de Córdoba tiene un valor histórico-cultural incalculable. Me duele el alma ver esto. #MezquitaDeCordoba #Cordoba pic.twitter.com/RB4CUvoNPA— SEBTalkReacts (@SebTalkReacts) August 8, 2025
Hasta el momento se desconoce el alcance real de los daños materiales provocados por el incendio, aunque se reportó que este se propagó desde el interior hasta las cubiertas superiores antes de que fuera sofocado.
La también conocida como Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Patrimonio de la Humanidad desde 1984, representa un símbolo invaluable del legado islámico-andalusí y de la arquitectura universal. Su valor histórico, artístico y religioso, sumado al esfuerzo de conservación, reafirman la importancia de proteger este patrimonio único para futuras generaciones.
Con información de El País.