Reportan incendio en la Mezquita de Córdoba en España, Patrimonio de la Humanidad

La histórica Mezquita-Catedral de Córdoba sufrió este viernes 8 de agosto de 2025 un incendio en su interior, específicamente en una capilla de las naves de Almanzor donde se almacenaba una barredora automática. El siniestro alrededor de las 9 de la noche, hora de Madrid, y se propagó con rapidez hacia las cubiertas del emblemático edificio, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Gracias a la pronta respuesta de las autoridades y elementos de bomberos y policía, se desalojó el monumento, se acordonó el área y, en poco más de una hora, las llamas fueron controladas gracias al trabajo de varias dotaciones. Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque un bombero fue atendido por inhalación de humo.