Rescatan antiguo canto con investigación en Saltillo: Lo presentarán en enero

“Son una forma musical no muy conocida, de esa época nos quedan más que nada los villancicos, es un periodo que nace en la época de la Contrarreforma en España. Tratan de los milagros de San Francisco de Paula. Esta partitura no estaba editada, no hay grabaciones y lo que se hizo fue restaurar, reeditarla en notación contemporánea”, explicó el musicólogo.

Figueroa compartió que algunas de las partes del manuscrito original estaban en muy mal estado, por lo que hay segmento, tanto de la música como de la letra, que tuvieron que ser restaurados teniendo cuidado de mantener una coherencia con el resto de la obra y señalando las partes que fueron añadidas en este paso.

Tanto la investigación, como las transcripciones resultado de la misma y un documental que explica el proceso, se publicarán el próximo mes en las redes sociales del CEM y su sitio web.