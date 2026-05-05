Saltillenses reportan que compraron menos libros este año en la FIL Coahuila

Una oferta con poca variedad y un incremento en los costos de los ejemplares son algunos de los factores que han provocado en algunos saltillenses una compra menor de libros en esta edición de la Feria Internacional de Libro Coahuila. De acuerdo con una encuesta realizada en redes sociales de VANGUARDIA, la gran mayoría de los usuarios reportaron que este año, en comparación con los anteriores, no pudieron adquirir o de plano encontrar la misma o mayor cantidad de libros a los que están acostumbrados. “Compré menos, todo está muy caro, pero agradezco las actividades que pusieron para los niños y las niñas, solo por eso vale muchísimo la pena asistir”, comentó una persona.

Otros señalaron la falta de variedad en stands y la diversidad que las mismas editoriales trajeron en esta ocasión. “Hace años trajeron una editorial llamada Quaterni por parte de Planeta, que traduce libros japoneses al español pero ya tiene años que no viene [...] Siento que traen muchos libros muy comerciales (y es obvio porque lo que se espera es vender) pero también denle chanza a otros”, comentó otra persona. Un punto que no estaba considerado en la pregunta inicial pero que los usuarios destacaron fue la falta de transporte a la feria y la lejanía de su sede en Arteaga, llegando al punto de solicitar que regrese a sedes antiguas como el Museo del Desierto o incluso el Museo de las Aves, donde inició.

“Mis librerias en la FIL son las de ocasión, hay muchos tesoros ahí. Las editoriales grandes [como Penguin Random House] te venden igual o mas caro que Amazon, así que libros nuevos prefiero pedirlos por Amazon de ser posible. Creo que la distancia es un obstáculo, solo llega la Arteaga y creo que ya ni esa pasa. Había transporte muy limitado así que muchas personas solo les queda el taxi que les cobrará un buen. Coincido con muchos de hacerlo en el centro y que le den mas facilidades a los libreros locales”, compartió otra persona. Las personas que mencionaron que sí pudieron comprar más libros compartieron estrategias de compra en oferta, en stands de libros de viejo o con publicaciones más económicas. A la par mencionaron la ausencia de editoriales particulares o librerías ya conocidas, como Gandhi. Asimismo, desde VANGUARDIA reportamos precios de más de 300 o incluso 400 pesos para las novedades editoriales, incluidos libros cuyos autores participaron en la programación oficial.