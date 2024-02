Tres visiones desde la pintura actual se unen en la nueva expo de MARCO

“Para mí la pintura se vuelve un soporte para pensar historias”, explicó Martínez en una entrevista con los tres artistas para VANGUARDIA, “estoy trabajando con el tema de la esclavitud, que estamos acostumbrados a pensar como un fenómeno de cuerpos africanos llegando a América y también fue de América hacia afuera”.

Por su parte, Segovia presenta la instalación “I’ve been meaning to tell you”, una estructura de madera con pinturas que juegan con los estereotipos de género a partir de las escenas de una película ochentera, así como un paisaje.