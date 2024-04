Una antigua jugadora de pelota debuta en un museo de Chicago

En el Periodo Clásico (200 a 950 d. C.), “ lo único que tenemos son figurillas de cerámica de este tamaño ”, prosiguió en una videollamada, con las manos separadas unos 30 centímetros. “ Son hermosas, exquisitas, pero tener algo en piedra sería realmente extraordinario ”.

Kim Richter, historiadora de arte precolombino del Instituto de Investigación Getty de Los Ángeles y experta en estatuas femeninas de la región, no había visto la pieza. “ Sería realmente importante porque hasta la fecha no tenemos ninguna escultura monumental de jugadores de pelota en la Huasteca, ni masculina ni femenina”, dijo. “Así que sería un gran descubrimiento en sí mismo ”.

Morales se puso en contacto con María Eugenia Maldonado, una de las pocas arqueólogas especializadas en el pasado precolombino de la Huasteca. Al principio, no creyó que la figura pudiera ser real. Sería la primera escultura en piedra de un pelotero encontrada en la región, la primera mujer pelotera y la primera a esta escala que sostiene una cabeza decapitada.

“ No es un símbolo anónimo de un ritual de sacrificio ”, dijo Moreno. “ En realidad es alguien que existió, una persona cuya cabeza ella está sujetando ”.

En los últimos años, la violencia de los cárteles ha dificultado las excavaciones. “ La gente que había trabajado allí durante 40 años se marchó y no ha vuelto ”, explicó Richter.

Maldonado dice que espera que esta exposición ayude a promover los estudios sobre la Huasteca y a fomentar un sentimiento de orgullo hacia sus habitantes indígenas. Está tomando clases de tenek, una lengua regional que, según le ha dicho su profesora, los niños de la zona cada vez se avergüenzan más de hablar.

“Creo que esto también ayudará a la gente a ver que alguien, incluso fuera de México, se interesa por su cultura”, afirmó. c. 2024 The New York Times Company.

Por Zoë Lescaze, The New York Times.