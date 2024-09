Así fue el último altercado entre Adrián Marcelo y Gala Montes previo a la salida del regiomontano de LCDLF

ADRIÁN MARCELO SE DEFIENDE Y VUELVE A ATACAR A GALA MONTES

Ante la creciente presión, Adrián Marcelo intentó justificar su comentario en la gala del martes, argumentando que se trataba de una broma y una respuesta irónica a las acusaciones previas que había recibido por parte de Arath de la Torre y Gala Montes. Según el influencer, su comentario fue una reacción a lo que él consideraba una difamación injusta: “Es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas... Incluso Gala se atrevió a decir... para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras”.

No obstante, sus intentos de justificar su comportamiento solo agravaron la situación. Adrián Marcelo continuó criticando a Gala Montes, insinuando que la actriz era “inestable” y que necesitaba medicarse para participar en el programa. Estos comentarios no solo volvieron a encender las críticas en redes sociales, sino que también llevaron a un enfrentamiento directo entre ambos dentro de la casa.

Gala Montes, visiblemente molesta, respondió con fuerza a las acusaciones de Adrián Marcelo. “Sigue haciéndolo, sigue violentándome. Hablando cosas de mi enfermedad (...) Sigue metiéndose con esos temas. Es una persona misógina y no debería estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces. Y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera porque hay todo un movimiento que me defiende y estás más seguro aquí que allá afuera”, declaró la actriz, refiriéndose a la lucha contra la violencia de género que ha ganado fuerza en los últimos años en México y otros países.

El intercambio alcanzó un punto álgido cuando Gala desafió abiertamente a Adrián Marcelo, cuestionando su valor y afirmando que sus palabras hacían daño no solo a ella, sino a todas las mujeres. “Si tienes huevos, salte de esta casa, no los tienes. Lo que dices me lastima, haces daño a la gente. Eres pasivo-agresivo. (...) Ya te lo está exhibiendo la misma producción. Dices eso cuando se mueren 10 mujeres por feminicidios, no dices eso, se necesita tantito cerebro”, concluyó Gala, dejando al influencer visiblemente perturbado.