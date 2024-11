Así humilló Raúl Velasco a Joan Sebastian, Thalía, Ana Gabriel, ‘Coque’ Muñiz y Lupe Esparza en ‘Siempre en Domingo’ (videos)

Nacido en Celaya, Guanajuato el 24 de abril de 1933 , recaía en la decisión de a quién sí y a quién no poner en el catálogo de los invitados que cada domingo formaría parte de su emisión Siempre en Domingo que se transmitía en un horario estelar y que llegaba a durar entre 5 a 3 horas al final de sus emisiones a finales de la década de 1990.

“Te quiero hacer una observación muy favorable: Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución mucho muy grande”, inició diciendo el presentador antes de criticar duramente la imagen de Thalía y que ha sido señalada por usuarios como una “crítica disfrazada de halagos”.

“Señor Velasco, ¿no tuviera usted un momento para mí?”. En respuesta, el productor se limitó a decirle “No tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Perdóname. Hasta luego”.

Fue entonces que el cantante, todavía tranquilo y dirigiéndose al conductor con respeto, le confesó lo siguiente: “En ese momento, Raúl, me hice una promesa. Me juré sin coraje, me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí”.

Ante este reclamo, Raúl Velasco ofreció disculpas al ya famoso cantante.

“Permíteme que te pida perdón, porque muchas veces uno no abre su corazón y está receptivo a las personas precisamente por las ocupaciones. Pero no podemos estar tan ocupados como para cerrarle el corazón a un ser humano”.

EXHIBIÓ A JORGE MUÑIZ POR CANTAR CON PLAYBACK

Otro de los momentos difíciles de Raúl Velasco fue cuando exhibió a Jorge “El Coque” Muñiz por haber cantado haciendo playback, práctica que era común en la emisión dominical. “Se lo digo al público, no hizo una canción en vivo lo cual no permite competir en igualdad de circunstancias”.