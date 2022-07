El actor estadounidense y ganador del Oscar por “Érase una vez en Hollywood” explicó a la revista que tiene dificultades para reconocer a las personas y le teme que su trastorno lo haya llevado a que las personas lo consideren como “distante, inaccesible”, señaló Pitt.

“¡Nadie me cree!”, aseguró el actor y evocó que esta situación también es un obstáculo en entornos sociales, sobre todo en las fiestas.

TE PUEDE INTERESAR: Brad Pitt afirma que está en la ‘última etapa’ de su carrera cinematográfica

Sin embargo, esta no es la primera vez que Pitt confiesa en que tiene prosopagnosia.

“Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto”, comentó a “Esquire” en 2013. “De vez en cuando, alguien me da contexto y digo: ‘Gracias por ayudarme’. Pero hay gente que me odia porque piensa que les estoy faltando el respeto”, añadió. “Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría”, concluyó.

TE PUEDE INTERSAR: En “Bullet Train” Bad Bunny y Brad Pitt se pelean a bordo de un tren de alta velocidad

¿Qué es la prosopagnosia o ceguera facial?

Según un artículo de la revista Elsevier, la prosopagnosia, o ceguera facial, es cuando una persona tiene la dificultad para distinguir los rostros, esto es debido a que aparecen difuminados y sin rasgos distintivos, lo que provoca que el que padece esta enfermedad los perciban como si fueran iguales.

TE PUEDE INTERESAR: Brad Pitt nuevamente se enfrenta a Angelina Jolie

En este sentido, la persona que padece ceguera facial sabe que lo que está viendo es una cara, sin embargo perdió la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Lo que origina que esos reconocimientos sean deductivos apoyándose por el tono de voz, el color del pelo, las gafas, la ropa... pudiendo llegar a no ser conscientes del problema que tienen.