Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezarán la fiesta musical del FutFest Saltillo 2026

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    Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezarán la fiesta musical del FutFest Saltillo 2026
    Fiesta. El Biblioparque Norte será sede de conciertos y actividades culturales durante el FutFest 2026. FOTO: ARCHIVO

La música norteña y el regional mexicano serán protagonistas durante los días que dure el evento que combina gastronomía, deporte y diversión

Este miércoles se dio a conocer la esperada cartelera de estrellas musicales que pondrán a bailar y darán más vida al FutFest, el cual se llevará a cabo en el Biblioparque Norte de Saltillo, apostando a que la experiencia del Mundial de Fútbol y la temporada de fiesta en la ciudad se conviertan en una experiencia multicultural.

Así, el comité organizador, junto al alcalde Javier Díaz, dio a conocer las actividades que complementarán el evento, entre ellas una zona gastronómica, venta de souvenirs y juegos mecánicos.

Mientras tanto, el line up arrancará con uno de los grupos más queridos a nivel nacional: Bronco, que se presentará en el escenario del recinto el próximo 12 de junio, día de la inauguración.

LA LISTA DE INVITADOS

La semana continuará con las actuaciones de Diego Navaira un día después, seguido del jalisciense Moy Bobadilla el 14 de junio, para que Vagón Chicano se suba a animar la fiesta el 19 de junio y José Luis Jr. y La Nueva Generación hagan bailar al público el sábado 20 de junio. El 21 de junio será el turno de Colombianazo, Pasión Vallenata, Apasionados y Javier López.

Junio terminará con las participaciones musicales de Liberación, Los Mier y Los Herederos de Nuevo León, los días 26, 27 y 28 de junio, respectivamente.

Será el 3 de julio cuando Sonido Máster y Los Iniciadores pongan a bailar a los asistentes del FutFest, mientras que el 4 de julio será el turno de Arnulfo Jr. y, un día después, se presentarán El Plan y Conjunto Oro.

Por su parte, el 10 de julio Lenin Ramírez será el invitado musical; el 11 de julio será el turno de Zenda Norteño y el 12 de julio se llevará a cabo un homenaje musical a Juan Gabriel, Selena Quintanilla, Jenni Rivera, Valentín Elizalde y Marco Antonio Solís “El Buki”.

El gran cierre del festival será con Los Invasores de Nuevo León el 17 de julio, mientras que Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho tocarán un día después y el domingo 19 de julio llegará el cierre oficial con la participación de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

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Los boletos tendrán un costo de 65 pesos en taquilla y 68 pesos mediante boletera electrónica.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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