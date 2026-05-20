Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezarán la fiesta musical del FutFest Saltillo 2026

Este miércoles se dio a conocer la esperada cartelera de estrellas musicales que pondrán a bailar y darán más vida al FutFest, el cual se llevará a cabo en el Biblioparque Norte de Saltillo, apostando a que la experiencia del Mundial de Fútbol y la temporada de fiesta en la ciudad se conviertan en una experiencia multicultural. Así, el comité organizador, junto al alcalde Javier Díaz, dio a conocer las actividades que complementarán el evento, entre ellas una zona gastronómica, venta de souvenirs y juegos mecánicos. Mientras tanto, el line up arrancará con uno de los grupos más queridos a nivel nacional: Bronco, que se presentará en el escenario del recinto el próximo 12 de junio, día de la inauguración.

LA LISTA DE INVITADOS La semana continuará con las actuaciones de Diego Navaira un día después, seguido del jalisciense Moy Bobadilla el 14 de junio, para que Vagón Chicano se suba a animar la fiesta el 19 de junio y José Luis Jr. y La Nueva Generación hagan bailar al público el sábado 20 de junio. El 21 de junio será el turno de Colombianazo, Pasión Vallenata, Apasionados y Javier López. Junio terminará con las participaciones musicales de Liberación, Los Mier y Los Herederos de Nuevo León, los días 26, 27 y 28 de junio, respectivamente. Será el 3 de julio cuando Sonido Máster y Los Iniciadores pongan a bailar a los asistentes del FutFest, mientras que el 4 de julio será el turno de Arnulfo Jr. y, un día después, se presentarán El Plan y Conjunto Oro.

Por su parte, el 10 de julio Lenin Ramírez será el invitado musical; el 11 de julio será el turno de Zenda Norteño y el 12 de julio se llevará a cabo un homenaje musical a Juan Gabriel, Selena Quintanilla, Jenni Rivera, Valentín Elizalde y Marco Antonio Solís “El Buki”. El gran cierre del festival será con Los Invasores de Nuevo León el 17 de julio, mientras que Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho tocarán un día después y el domingo 19 de julio llegará el cierre oficial con la participación de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Los boletos tendrán un costo de 65 pesos en taquilla y 68 pesos mediante boletera electrónica.

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