Cachetada de Will Smith a Chris Rock salvó su matrimonio, asegura Jada Pinkett

Aunque por varios años formaron una de las parejas favoritas de Hollywood, las declaraciones de Jada Pinkett han colocado su matrimonio con Will Smith en el ojo del huracán y le han ganado fuertes críticas. Esta vez, la actriz reveló que la cachetada de su esposo a Chris Rock en los Premios Oscar salvó su matrimonio pese a lo mucho que eso logró afectar la carrera del actor.

La también productora y empresaria estadounidense lanzó recientemente sus memorias en las que revela más de su matrimonio con Will Smith, con quien ha estado por más de 20 años.

Ante esto, dio de qué hablar un vez más ya que reveló que lo ocurrido en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 28 de marzo de 2022 logró salvar su relación con el actor al darse cuenta de lo que tendrían que enfrentar juntos luego de defenderla.

“Cuando estaba sentada en los Oscar, me di cuenta. Tan pronto como dije: ‘Oh Dios, ¿acabas de pegarle a Chris?’. Me quedé como: ‘Estamos juntos en esto (...) ’No llegué a este lugar como tu mujer, pero me voy de aquí como tu mujer porque tenemos una tormenta a la que vamos a tener que enfrentarnos juntos. No me voy a ir de tu lado’”, dijo Jada Pinkett en entrevista para Vanity Fair, quien también indicó que antes del evento de la Academia ya no estaban juntos como pareja pero aquel suceso la hizo cambiar de opinión.

DECLARACIONES DE JADA PINKETT CREAN POLÉMICA

La primera vez que la pareja acaparó la atención de los fanáticos fue cuando Pinkett reveló en pleno programa que había sido infiel a Will Smith, quien entre lágrimas no hizo más que escuchar lo ocurrido con su esposa.

La actriz detalló que todo ocurrió cuando su relación atravesó una crisis unos años atrás y consideraron en separarse, que conoció a August Alsina.

Además del juicio público en redes sociales, entre las consecuencias que Will Smith enfrentó luego de la bofetada a Chris Rock destaca que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos decidió que el actor no podrá asistir en persona o virtualmente a ningún evento organizado por ellos en 10 años.

