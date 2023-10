‘Pensé que era un scketch’, Jada Pinkett reveló nuevos detalles del incidente en los Premios Óscar

“ Chris vino a mí después del final de esa etapa y trató de disculparse conmigo. Dijo ‘no te quise dañar de ninguna forma’ [...] Tuve que dejar este asunto entre Will y Chris para que lo hablaran ” declaró Jada para People .

Hablando más en profundidad acerca del suceso en los premios Óscar, Jada apuntó a que en ese momento pensó que Will sólo estaba bromeando . Además de que describió el suceso como si su ex esposo hubiera fallado el golpe o sólo hubiera asustado al presentador.

Con el reciente lanzamiento de su libro Whorty , Jada Pinkett reveló detalles de su vida personal que esclarecen un poco el contexto en que se desarrolló la famosa “ cachetada ” de Will Smith a Chris Rock , en la premiación de los premios Óscar 2022. A través de la revista People , Jada dio a conocer la desesperanza que se esconde detrás de una vida “perfecta” y cómo es que la industria del entretenimiento le afectó personalmente.

No obstante, a pesar de este suceso que le valió a Will Smith el no presentarse a la ceremonia en los próximos diez años, Jada había tenido acercamiento con Chris Rock después de que hiciera bromas acerca de ella en 2016, mientras la actriz se encontraba apoyando al movimiento #OscarsSoWhite, que reclamaba a la industria el rechazo a presentadores afroamericanos.

Después de las disculpas del comediante hacía Jada, ella llegó a la reflexión de lo difícil que fue para Chris el presentarse ante un público después de las tensiones de la academia con la comunidad afroamericana, declarando que quizá debió haberle llamado en ese momento para demostrar su apoyo.

Por otro lado, la actriz también nos revela que Chris incluso la invitó a salir cuando los rumores de su separación con Will estaban en su auge.

“Él me llamó y básicamente me dijo ‘Me gustaría salir contigo’. Y yo estaba como ¿A qué te refieres? [...] Chris, esos son sólo rumores” declaró Jada.

EL DIVORCIO DE JADA Y WILL SMITH

Con respecto a su divorcio con Will, agregó que llevaba siete años separada de él pero sin divorciarse oficialmente, aludiendo a que su relación ya había acabado a pesar de que legalmente seguían casados.