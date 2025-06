Protestas de Los Ángeles están rodeadas de imágenes falsas y teorías conspirativas

Hubo numerosas escenas de manifestantes lanzando piedras u otros objetos a los agentes del orden e incendiando coches, entre ellos varios taxis Waymo de conducción autónoma . Al mismo tiempo, se difundieron imágenes falsas para reavivar viejas conspiraciones de que las protestas eran una provocación planeada, no una respuesta espontánea a las redadas de inmigración.

X publicó una nota de la comunidad que señalaba que la fotografía no tenía nada que ver con las protestas, pero aun así fue vista más de 800,000 veces. También fue ampliamente republicada, incluso por varias cuentas aparentemente no auténticas en chino .

Numerosas publicaciones se hicieron eco de afirmaciones infundadas de que las protestas eran obra de Soros, así como de organizaciones no gubernamentales locales o de funcionarios electos demócratas, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Algunas publicaciones que desprestigiaban las protestas fueron compartidas por cuentas con nombres engañosos que se parecían mucho a los de fuentes gubernamentales oficiales o medios de comunicación.

Mike Benz, un influente conspiracionista en X que el año pasado afirmó que el Pentágono había utilizado a la estrella del pop Taylor Swift como parte de una operación psicológica para debilitar a Trump, promovió la descabellada teoría de que la alcaldesa tenía vínculos con la Agencia Central de Inteligencia y había ayudado a provocar disturbios en la ciudad donde vive.

Benz se basó simplemente en el papel de Bass como integrante del consejo de la Fundación Nacional para la Democracia, la organización creada por mandato del Congreso durante el gobierno de Reagan para promover la gobernanza democrática en todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Tras ser arrestado, queda en libertad David Huerta el líder sindical de California con raíces mexicanas

Tal vez no resulte sorprendente que las cuentas de las redes sociales vinculadas a Rusia, que a menudo amplifican contenidos que desacreditan a Estados Unidos, se hicieran eco del tema. El Kremlin y sus partidarios llevan mucho tiempo acusando a Soros o al gobierno de Estados Unidos de patrocinar de forma encubierta “revoluciones de colores” para derrocar gobiernos, desde los países de la primavera árabe arrasados por protestas callejeras masivas en 2011 hasta Ucrania.

“Es una conspiración nacional de los liberales no solo contra Trump, sino contra el pueblo estadounidense en general”, escribió el domingo en X Aleksandr Dugin, destacado nacionalista ruso.

En situaciones como esta, la desinformación se propaga tan rápida y ampliamente que los esfuerzos por verificar los hechos no dan abasto, dijo Nora Benavidez, asesora principal de Free Press, una organización de defensa que estudia la intersección de los medios de comunicación, la tecnología y la ley. Lo describió como parte de “un esfuerzo mucho más extenso para deslegitimar los movimientos de resistencia pacífica”.

“La guerra de la información es siempre un síntoma de conflicto, a menudo avivada por quienes ostentan el poder para impulsar sus propios objetivos antiliberales”, dijo. “Confunde al público, asusta a personas que de otro modo podrían sentir empatía por la causa y nos divide cuando más necesitamos solidaridad”.

Steven Lee Myers cubre temas de desinformación desde San Francisco. Desde que se incorporó al Times en 1989, ha informado desde todo el mundo, incluidos Moscú, Bagdad, Pekín y Seúl. c. 2025 The New York Times Company.

Por Steven Lee Myers, New York Times.