$!Carin León vence al frío y hace cantar al público saltillense en concierto

Este sábado 2 de mayo, en el Estadio Olímpico de Saltillo se presentó por segunda vez en la capital coahuilense el cantante sonorense Carín León. Horas antes de que comenzara el concierto los fans ya se esperaban en largas filas por distintas puertas del recinto, al fondo del cual se escuchaban canciones para ambientar la espera, entre las cuales había algunas de otros artistas del género, como Duelo, Julión Álvarez y más. Entre gritos y aplausos, en punto de las 22:30 pm, el escenario se encendió y con él las grandes pantallas proyectando escenas del cantante, entre llamas apareció el tan esperado cantante Carin León, vestido totalmente de negro al estilo vaquero, desde las botas al sombrero.

Junto con sus más de 20 músicos, abrieron el concierto con una de sus canciones más populares, “Tú”, que todo el recinto coreó. Siguiendo con más sorpresas de la noche, para su segunda canción interpretó “Secuelas de amor” al tiempo que se lanzaron miles de papeles de colores hacia el público. Carin León, con gran carisma preguntó a los presentes “¿Cómo está mi razita de Saltillo? Que Dios me los bendiga y que esta noche se la queremos dedicar a la gente que anda bien dolida”. Siguiendo con los éxitos tocó su melodía “Como lo hice yo”, que la canta en colaboración con el grupo mexicano Matisse. Además, durante el concierto se estuvieron proyectando algunas letras de las canciones en las pantallas de manera distinta a lo acostumbrado.

Las pantallas reflejaban las imágenes del momento junto con un diseño urbano que cambiaban dependiendo la cancion, en algunas se observaban de manera en blanco y negro, en contraste con colores vivos como el rojo. Los gritos aumentaron en la canción “Me la avente” y los saltillenses se escucharon cantando su coro “Te suplico que cumplas tus amenazas”. El intérprete realizó constantes acercamientos con el público de manera muy informal por medio de preguntas y frases antes de cada canción. “¿Cómo anda mi gente en Saltillo? Está borrachita, esta noche oficialmente comienza con esta rola”, “¿Están listos para olvidar esta noche?”.

De esa manera comenzó con su canción “Según quien”, recorriendo todo el escenario para que los presentes pudieran observarlos de todos los ángulos, desde primera fila hasta las gradas que estaban repletas con fans. Además, el cantante nos regaló unos pasos de salsa en el escenario durante su canción “Si tú me vieras”. Otras de las sorpresas de la noche fue al ponerse un poncho con el tradicional sarape de color blanco, con el cual interpreto distintas canciones. El público, deseoso de tener más visibilidad del cantante se subieron de rodillas a las sillas para no perderse de ninguna interacción de León.