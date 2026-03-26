Carlos Rivera en Saltillo: estas son las canciones que harán vibrar su concierto

Sin duda, y lejos de las críticas o chistes sobre su carrera o vida personal, Carlos Rivera se ha ganado su lugar como uno de los cantantes más queridos de la industria mexicana, no solo por su voz, sus bailes, su faceta actoral o su simpatía ante la cámara, sino también por su capacidad de convocatoria en cada recinto en el que se presenta, algo que podría demostrar una vez más este viernes en el Auditorio Parque Las Maravillas. “Yo fui uno de esos niños que soñaba con conocer a sus ídolos”, dijo Rivera a El Universal a inicios de marzo, cuando preparaba el lanzamiento de su álbum ‘¡Vida México!’, en donde hablaba de la importancia de su nuevo material. La cita con Carlos es este viernes a las 21:00 horas en el Auditorio Parque Las Maravillas, lugar elegido para que las canciones ya conocidas del tlaxcalteca pongan a bailar o, en su caso, a corear a los enamorados.

SU CONEXIÓN CON SALTILLO Carlos Rivera no es ajeno a Coahuila; si bien se consolidó como uno de los favoritos del público con su espectáculo dentro del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2019, también tiene un lazo con la tierra de su esposa, Cynthia Rodríguez, cantante y conductora que nació y creció en Monclova. Su hijo León tiene raíces coahuilenses, por lo que la cercanía de la familia Rivera Rodríguez con su público de la región se mantiene presente. De hecho, en su última visita al estado, para cantar en la boda del influencer ‘Un Tal Fredo’, se le vio no solo en Cuatro Ciénegas, sino también en Monclova.

Además, la pareja eligió a la artista saltillense Goga Photography para realizar la primera sesión de su hijo León, a solo unos días de nacido, lo que se convirtió en un momento especial para la familia. “Estoy en una etapa de estabilidad, en el lugar donde quiero estar. No me imagino en otro con la música, con esta gira, y en mi vida personal ni se diga”, dijo Rivera en la mencionada charla con El Universal.

RIVERA EN NÚMEROS Y Carlos no estaba lejos de celebrar su éxito, ya que recientemente realizó una fiesta muy comentada en Puebla para celebrar su cumpleaños número 40 junto a su esposa, familia y una gran lista de amigos celebridades. “Si pienso en cómo me veía a esta edad, es mucho mejor de lo que imaginaba”, dijo emocionado, claramente no solo por sus 40 años de vida, sino también por sus cifras en plataformas digitales.

En Spotify, Carlos tiene 7 millones 6 mil 920 oyentes mensuales, donde sus canciones más populares son ‘Que lo Nuestro se Quede Nuestro’, con más de 333 millones de reproducciones; seguida por ‘¿Cómo Pagarte?’, que registra más de 271 millones, y ‘Te Esperaba’, con más de 271 millones de reproducciones. De su último lanzamiento destaca la canción ‘Sin Despedida’, con más de 3 millones de reproducciones en menos de un mes desde su debut.

En su canal oficial de YouTube, Rivera tiene 5.72 millones de suscriptores, lo que le asegura una fuerte base de fans. Ahí, el tlaxcalteca conquista con su video ‘Ya te Esperaba’, de 2020, con más de 426 millones de vistas. Con el video oficial de ‘Me Muero’, de 2019, el cantante suma más de 340 millones de vistas; a este le siguen éxitos como ‘Que lo Nuestro se Quede Nuestro (Versión Acústica)’ y ‘100 Años’, junto a Maluma, con 329 y 263 millones de reproducciones, respectivamente.

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