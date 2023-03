El canal de Las Estrellas, de Televisa, rindió un homenaje a Xavier López “Chabelo” al darse a conocer la noticia de su deceso.

En la transmisión que se prolongó durante varias horas, se recibieron llamadas con testimonios de diversas personalidades que en su momento convivieron con el actor. Entre ellos se cuenta a Mario Iván Martínez, Jorge Ortiz de Pinedo y César Costa, quien estuvo en el foro en una entrevista presencial.

Una de las llamadas que se recibieron fue de Manuel Ajenjo, el escritor de “La Carabina de Ambrosio” y “En Familia”, programas en los que “Chabelo” fue el personaje principal.

Con la voz entrecortada por las remembranzas al lado de quien más que ser compañero de trabajo llegó a construir una añeja y cercana amistad, el creativo refirió anécdotas juntos y lo importante que fue en la vida de Xavier López el programa “En Familia”, que pasaba por el canal estelar de Televisa los domingos desde muy temprano.

Después de varios minutos de entrevista, Manuel Ajenjo lanzó un velado reproche: “Tengo que decirlo. Chabelo empezó a morir el día en que le quitaron su programa. Después de eso no quería hablar. Ya no disfrutaba nada, ni jugar golf. Ahora lo entiendo. Cuando murió el señor Azcárraga (Milmo) Xavier no quería hablar con nadie, no contestaba llamadas, no recibía a los amigos. Así me siento yo ahora”.

Los inicios del icónico programa que se mantuvo al aire por 48 años se remontan a la invitación de la Editorial Novaro, cuyo público objetivo eran los niños. A lo largo de casi cinco décadas la emisión se mantuvo entre la preferencia del auditorio, hasta que el 20 de noviembre 2015 ocurrió el final de una era en la televisión mexicana.