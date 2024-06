¿Christian Nodal es una víctima?... Temach lo defiende y dice que Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda ‘se aprovechan’ del cantante

Miles de mujeres han lanzado una dura crítica hacia el famoso e incluso pidieron que su niña jamás cayera con un hombre como él, que no sabía estar solo y pasaba de relación en relación bajo el mismo ‘modus operandi’.

TE PUEDE INTERESAR: ¿‘El Temach’ está creando la secta ‘El Ejército de los Compas’?... le llueven críticas por ‘bautizar’ a ‘machos alfa’ (Video)

¿TEMACH DEFIENDE A CHRISTIAN NODAL?

A través de un video, Temach se dirigió a sus seguidores y señaló que, desde su perspectiva, el problema no sería Christian Nodal, sino las parejas con las que se ha involucrado.

“A Nodal no lo quieren por lo que es, a él lo quieren por lo que representa, el valor simbólico, son una bola de morras viendo a ver quién es la más chingón* aprovechándose de un cabr*n y él dejándose llevar por todas”, comenzó a decir.

El influencer ahondó en que algunas de las cuestionables conductas del intérprete de Adiós amor derivarían de su posición económica y social.

“Se tatúa a una, tuvo un hijo con otra, anda con otra y luego qué va a pasar, tú crees que va a parar ahí, claro que no, va a seguir. Es el clásico ejemplo del vato que tiene dinero o estatus sin saber cómo son las morras y lo agarran de su puerquito todas... él se deja porque no tiene poder de decisión”, comentó.

Incluso dio unas recomendaciones para el caso del famoso, a quien le hizo el llamado a quedarse solo un tiempo, así como evitar salir con personas de la vida pública porque éstas no representan ejemplo alguno para la sociedad.

“Cuál hubiera sido mi recomendación: un ratito de soltería, no andes con morras de la vida pública, las morras de la vida pública no son ejemplo de nada... ‘es que yo quiero una novia como Belinda’, ¡no la vas a tener y da gracias que no la vas a tener’”.

Los usuarios reaccionaron a los comentarios del influencer y las opiniones terminaron por dividirse ante las polémicas declaraciones de Temach.

TE PUEDE INTERESAR: Canal 22 cancela programa con ‘El Temach’ tras recibir críticas de su audiencia

“Cosita linda pobrecito bebecito. Temach me gustan tus videos pero con eso si te pasaste ! Hahaha”.

“Bien dicho temach,y ahí unos que entendieron que nodal es víctima y jamás dijiste eso,mas bien es un tonto”.

“Cómo así que él se ‘deja llevar’ Jaja no es al reves?”.

“Nodal es idéntico a mi hno mayor se enamora todos los días tiene carencia de amor”.