¿A cuál vas a ir? ¿Quién te pondrá a bailar en el Teatro del Pueblo de la Feria Saltillo 2025?

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue y es por eso que todo está listo para que este viernes comience la Feria Saltillo 2025 la cuál con una nueva administración, pero con mayor empeño y compromiso en hacerla algo más importante y divertida para el exigente y crítico público saltillense y foráneo que radica aquí.

Desde redes sociales celebran que esta nueva cartelera del Teatro del pueblo tenga nuevas apuestas musicales y con algunos de los representantes de moda en el streaming y la radio.

En esta nueva edición se ficharon a estrellas como Capital Cities, Juanes, Luis R Conriquez, Genitallica, Los Cadetes de Linares o Cardenales de Nuevo León, Yeri Mua entre otros más.