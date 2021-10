Chucho Valdés cumple 80 años y dice que ahora comienza su segunda adolescencia

“ No. A Bebo Valdés no llego, él es insuperable, créame. Bebo fue un genio al piano ”, dice con la tremenda humildad que derrocha, también congénita.

“ Estudié la carrera de Magisterio, además de la música. Enseñar es muy importante, pero al mismo tiempo se aprende mucho y, como he hecho desde mi grupo Irakere, he guiado a las nuevas generaciones de músicos, no solo en Cuba, sino en otras partes del mundo ”, nos confesaba.

“ Mis Padres, Bebo Valdés y Pilar Rodríguez, fueron la mejor escuela que puede tener y el mejor ejemplo. Fuimos pobres, si, como tantos, pero también un privilegiado. Mi papá me enseñó la disciplina, el esfuerzo, y el respeto por la música, y mi madre, que cantaba muy bien, me enseñó el arte del acompañamiento: ¡tremenda escuela! ¿no le parece? ” , indica.

Dejamos su infancia dura que le tocó vivir. Su padre, Bebo se expatrió aprovechando una gira por Europa y decidió no volver a Cuba por la situación política, juró no volver hasta que cambiara la dictadura... Bebo se estableció en Suecia y formó otra familia en Estocolmo.

“Él era mi referencia y mi ídolo. Estuvimos sin verlo más de 18 años, fue duro. No hubo reproches, pero tuve que acelerar todo. Me quedé de padre de familia. Me pidió que los cuidara y me hice cargo de todas las cosas con solo 19 años. Con esa edad tuve que ser adulto. Aquello me ayudó a madurar. Después nos reunimos con él. Tuvimos un gran reencuentro”.

Pilar no llegó a tiempo, falleció antes. Bebo vivió en Benalmádena, un pueblo costero español de la provincia de Málaga donde mantienen la casa familiar y falleció hace ocho años, a los 94 años.

“TODA BUENA OBRA ES FRUTO DEL TRABAJO, ESFUERZO Y DISCIPLINA”

“Hay que picar mucha piedra, para dejar la obra bien, bien. Es tan difícil llegar a ella, cuando lo oyes ya grabado. Antes de eso, hay muchas horas, mucho esfuerzo, y frustración porque a veces las cosas no salen como tú quieres, o ves que no puedes”, afirma Chucho.

Un artista con poco ego, o el justo, pues siempre antepone el trabajo de sus músicos y a todos “quienes hacen posible el milagro”, empezando por su padre que le enseñó “a ser humilde y a trabajar, el verdadero significado de esa palabra, a que nada se consigue sin esfuerzo, trabajo y constancia”.

“Sin esta última, el trabajo no es nada. Hay que dejarse los dedos, repetir y repetir hasta que te salga la pieza, en la creación no se sale a jugar, no hay recreo”, confiesa riendo a carcajadas cuando recuerda esto.

“Sí y eso es bueno, no hay otra manera de aprender bien!. Solo cuando pasa el tiempo sabe uno qué bien nos hicieron. ¡Cuánto se lo agradezco!”, añade refiriéndose a su padre.