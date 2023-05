Cierra su Twitter Mena Massoud, protagonista del live action de ‘Aladdín’ tras criticar a la nueva ‘La Sirenita’

Y la parte que más criticaron los usuarios de Twitter fue precisamente el minimizar el trabajo no estrenado en los cines aún y hacer apelación a que la aceptación de ‘La Sirenita’ se debe a otros factores y no el éxito o calidad del filme.

RESPUESTA Y ADIÓS

Evidentemente el desaparecido ‘Aladdín’ recibió muchas críticas y algunos fanáticos le recordaron que desde su llegada a Hollywood no ha podido hacerse de una carrera seria. Algo que él mismo ha dicho como denuncia en diversas entrevistas.

“Quiero que la gente sepa que no son todas rosas cuando haces algo como Aladdín. ‘Debe haber ganado millones. Debe estar recibiendo muchas ofertas de trabajo.’ No es nada de eso. No he tenido una audición desde el estreno de Aladdín.”, dijo a la prensa en diciembre de 2019 apenas mesas después de su llegada al cine.