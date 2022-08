Según The Hollywood Reporter tanto Cuarón, Theron y Hackett producirán la película.

Además, el cineasta cine mexicano se encargará de dirigir el filme y la actriz un papel destacado.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Nichelle Nichols, la teniente Uhura en “Star Trek”, a los 89 años

Por su parte, Amazon describe al filme como “una historia conmovedora, llena de suspense y de humor negro sobre la relación de una mujer con su gemelo brillante pero problemático, que también es el célebre novelista Philip K. Dick”. “Mientras intenta rescatar a su hermano de situaciones tanto reales como imaginarias, Jane se sumerge cada vez más en el fascinante mundo de su creación”, añadió Amazon.

Philip K. Dick que nació en Chicago 1928, es considerado uno de los escritores más destacados de ciencia ficción.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo de Coahuila! Minero y campesino del ejido de Tenochtitlán se convierte en actor y va al Festival de Venecia

La emblemática “Blade Runner” de Ridley Scott se basó en la novela “Do Androids Dream of Electric Sheep?”, escrita por K. Dick.

Así también “Minority Report” dirigida por Steven Spielberg se basa en otro relato corto del autor titulado “The Minority Report” así como la serie “The Man in the High Castle” es una adaptación de una novela homónima.

Por otra parte, el ganador del Oscar a la mejor película extranjera con “Roma” (2018), Cuarón va a combinar este proyecto con la serie que está preparando para Apple TV+, “Disclaimer”, protagonizada por Sacha Baron Cohen y Cate Blanchett.

Con información de la Agencia EFE.