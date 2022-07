Se trata del vídeo musical de “Cannibal”, que es el último sencillo del músico de folk rock Marcus Mumford.

“El domingo 3 de julio en el gimnasio de un instituto de Nueva York, Steven Spielberg dirigió su primer vídeo musical, en una toma y con su teléfono”, escribió Mumford en su cuenta de Twitter.

Mumford precisó que la actriz y esposa de Spielberg, Kate Capshaw, fue la encargada de la producción y dirección artística, y que que la intérprete británica Carey Mulligan fue la responsable del vestuario y la sonorización del videoclip.

“Me siento abrumado por el apoyo por parte de la gente que me rodea para que saque música, no puedo expresar con palabras toda mi gratitud (...) Kate y Steven me han dejado boquiabiertos, no puedo agradecérselo lo suficiente”, explicó Mumford .