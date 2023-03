Los primeros años de la década de 1970, en particular los primeros cuatro años de ‘Kiss’, servirán como telón de fondo para una próxima película biográfica sobre la banda de rock, confirmó su manager Doc McGhee en una entrevista reciente con The Rock Experience With Mike Brunn.

“Es una película biográfica sobre los primeros cuatro años de Kiss”, compartió McGhee. “Recién lo estamos comenzando ahora. Ya lo hemos vendido, ya está hecho, tenemos un director, McGhee. Eso está avanzando y llegará en el 24”.

En abril de 2021, el cantante y guitarrista Paul Stanley verificó los informes de que Netflix estaba cerca de cerrar un trato para la película, titulada provisionalmente Shout It Out Loud. En ese momento, el director Joachim Rønning ya estaba vinculado al proyecto con un guion de Ole Sanders.