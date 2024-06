¡Comedia nacional! Chava Chiles presentará su show de stand up en saltillo

Los shows de standup en Saltillo han acrecentado con intervenciones de comediantes emergentes en diferentes localidades, ya que la demanda del público local hacia el humor ha perpetuado los eventos donde los chistes y la “carrilla” son el principal elemento.

Ante esto, Salvador Rodríguez —conocido por su nombre artístico ‘Chava Chiles’— propone una interesante puesta en escena que traerá hacia el bar Bunker el show ‘The Good, the bad and the ugly’, con tres exponentes del humor reunidos para una velada llena de risas y un “buen ambiente”.

Para esta meta, Rodríguez se juntó con algunos amigos que conoció durante la pandemia de COVID-19, ya que este evento propició el contacto del cómico local para con sus compañeros de escena, que provienen de Tijuana y Guadalajara respectivamente.