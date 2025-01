Confirma papá de Checo Pérez que sale con Lucía Méndez; ¿Ya son novios?

Antonio Pérez Garibay confirmó su cercanía con Lucía Méndez, destacando que por ahora mantienen una amistad, pero no descarta la posibilidad de un futuro amoroso

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Checo Pérez, confirmó los rumores sobre su cercanía con Lucía Méndez, aunque aclaró que, por el momento, mantienen únicamente una amistad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que esa relación evolucione con el tiempo, ya que expresó su admiración y aprecio hacia la actriz.

“La verdad, nuestra relación es maravillosa, tenemos una bonita relación. Te echaría mentiras hablarte más allá de esto, pero lo que sí hay es una gran amistad”, comentó Pérez Garibay, destacando que han sido vistos juntos en varias ocasiones debido a esa cercanía.

El político no escatimó elogios hacia Méndez, resaltando no solo su belleza, sino también su inteligencia y trayectoria profesional. “Qué hermosa mujer, ¿no? Aunque déjame decirte, muy bien preparada, inteligentemente, me encanta, la verdad, es una mujer brillante, exitosa, triunfadora”, afirmó, evidenciando su admiración.

Aunque insiste en que su vínculo actual es amistoso, Pérez Garibay se mostró interesado en que la relación pueda desarrollarse en el futuro: “Vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo, nos van a seguir viendo en muchos lugares, en muchos temas, pero con una gran amistad, y que quede claro que no está cerrado todo lo demás. Primero hay que caminar lo que se tiene que caminar; a mí me encanta salir con Lucía, me encanta platicar con Lucía”.

Además, el padre de Checo destacó el mérito de Méndez en su carrera, atribuyendo su éxito a su talento y esfuerzo personal: “Su inteligencia, su coeficiente mental es muy brillante. Yo creo que Lucía es Lucía por ella, no te creas que por productores. Tiene una gran historia y tiene un gran futuro. Yo creo que lo mejor de Lucía Méndez está por venir”.

Por otro lado, descartó cualquier posibilidad de conflicto con Luis Miguel, quien en el pasado tuvo una relación con la actriz. “No, Micky me conoce, sabe quién soy, sabe que tengo un gran respeto por ella, no le voy a faltar al respeto”, concluyó Pérez Garibay.

Por ahora, la relación entre Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez sigue siendo un tema que ha captado la atención del público, con la expectativa de que en el futuro pueda convertirse en algo más que una amistad.

