Conquista ‘Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo’ los SAG Awards

“Mi primera película la hice con Clark Gable y luego, durante muchos años, diferentes productores me dijeron que los asiáticos no podíamos hacer buenos papeles... ¡Míranos ahora!”, afirmó James Hong, flanqueado en el escenario por el resto de sus compañeros, al recoger el premio otorgado por el gremio de actores.

BUENA COSECHA

El título ‘Everything Everywhere All At Once’ también quedó grabado junto a las categorías de mejor actriz protagonista gracias al triunfo de Michelle Yeoh; a la victoria de la propia Curtis como mejor intérprete femenina de reparto; y al éxito de Ke Huy Quan, mejor actor de reparto.

El único premio cinematográfico de la noche que no cayó del lado de la obra de los cineastas conocidos popularmente como “Los Daniels” fue el de mejor actor protagonista, que recayó en el estadounidense Brendan Fraser por su aportación en el drama psicológico ‘The Whale’.