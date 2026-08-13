Cristian Castro termina la prepa a los 51 años... ¿qué carrera universitaria estudiará tras graduarse?

Lejos de considerar terminado su regreso a las aulas, el intérprete del “Gallito Feliz” adelantó que pretende continuar con sus estudios universitarios. Su elección ya está definida: Diseño Industrial , una carrera que quiere cursar de manera presencial.

El cantante Cristian Castro acaba de cerrar una etapa académica que había quedado pendiente y ya tiene claro cuál será su siguiente objetivo. A los 51 años , el cantante concluyó la preparatoria abierta y celebró su graduación acompañado por familiares, en una ceremonia donde incluso interpretó una canción dedicada a su madre y a su abuela.

La decisión implica un nuevo reto para Castro, quien mantiene una agenda ligada a presentaciones, grabaciones y otros compromisos relacionados con su carrera artística. Aun así, aseguró que buscará organizar sus tiempos para acudir a clases presenciales.

El cantante no dudó cuando le preguntaron qué licenciatura le interesa. “Diseño industrial, diseño industrial”, respondió durante la entrevista, dejando claro que su intención es continuar su preparación después de haber retomado el bachillerato.

En entrevista con Venga la Alegría , Castro habló sobre la manera en que buscará combinar sus actividades profesionales con una nueva rutina como estudiante. “No creo que sea en línea, va a ser presencial. Y bueno, pues vamos a tratar de combinar ambas”, señaló.

Su interés por regresar a los estudios también tiene un componente familiar. Sus hijos mayores, producto de su relación con Valeria Liberman, ya se encuentran en la universidad. De acuerdo con lo compartido por el cantante, su hijo estudia Economía y su hija mayor cursa Psicología.

¿CRISTIAN CASTRO TIENE PASE DIRECTO A LA UNAM?

Tras conocerse sus planes universitarios, también surgieron versiones sobre un supuesto pase directo a la UNAM. Sin embargo, terminar la preparatoria en una institución privada incorporada no significa obtener automáticamente un lugar en la Universidad Nacional.

La propia UNAM establece que el Pase Reglamentado corresponde a estudiantes de determinados sistemas de bachillerato de la institución, entre ellos la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Bachillerato a Distancia. Los aspirantes de otros bachilleratos deben sujetarse a la vía de ingreso que corresponda.

Además, Diseño Industrial tiene requisitos específicos dentro de la UNAM. La oferta académica señala que la carrera se imparte en la Facultad de Arquitectura y en la FES Aragón; en Arquitectura se trata de un ingreso indirecto, mientras que en Aragón el acceso se realiza mediante el proceso de selección.

UNA NUEVA ETAPA ENTRE ESCENARIOS Y AULAS

La elección de Diseño Industrial abre una segunda etapa para Cristian Castro que va más allá de los escenarios. El cantante ha dejado claro que quiere continuar aprendiendo y que su graduación de preparatoria no representa el cierre, sino el comienzo de otro proceso académico.

En caso de concretar su ingreso a la universidad, tendrá que combinar la exigencia de una carrera presencial con una profesión que implica viajes y compromisos constantes. La licenciatura en Diseño Industrial contempla materias relacionadas con dibujo, geometría, materiales y métodos de diseño. En la UNAM, los planes vigentes contemplan una formación de varios semestres y diferentes áreas de especialización.

La graduación de Castro se convirtió así en un episodio particular de su trayectoria. Después de haber dejado inconclusos sus estudios para concentrarse en la música, el cantante regresó a las aulas décadas después y ahora busca dar el siguiente paso con una licenciatura que, según sus propias palabras, quiere cursar de forma presencial.

DATOS CURIOSOS

· Cristian Castro concluyó la preparatoria abierta a los 51 años.

· La carrera universitaria que ha elegido es Diseño Industrial.

· El cantante dijo que no contempla estudiar en línea y que buscará combinar la universidad con su trabajo.

· En la UNAM, Diseño Industrial se ofrece en la Facultad de Arquitectura y FES Aragón.

· En la Facultad de Arquitectura, Diseño Industrial es una carrera de ingreso indirecto y requiere cumplir etapas adicionales antes de cursarla directamente.