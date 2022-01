¿Da miedo ‘Nightmare Alley’? Todo lo que necesitas saber de la nueva película de Guillermo del Toro

“Nightmare Alley” o “El Callejón de las Almas Perdidas” (en español), es el último lanzamiento de Del Toro y Bradley Cooper. El cineasta mexicano ha experimentado en diferentes géneros a lo largo de su carrera, y varias de sus películas presentan elementos espeluznantes y sobrenaturales que nos dan escalofríos. Solo por su nombre, “Nightmare Alley” parece una película de miedo, pero no dejes que el título de la película te engañe.

“Hay elementos que son más oscuros en el libro. Ahora es la primera oportunidad que tengo de hacer una película en donde se expone lo más aterrador y vulnerable de la sociedad. [No hay] elementos sobrenaturales. Solo una historia directa y realmente oscura”, mencionó durante una conferencia de prensa.

Por si no conoces la novela original, en “ El Callejón de las Almas Perdidas” se cuenta la historia de un ambicioso trabajador de una feria ambulante (Bradley Cooper) con el talento de manipular a la gente con algunas palabras bien elegidas, y quien después de darse cuenta de su potencial, se une a una psiquiatra (Cate Blanchett) que es incluso más peligrosa que él.

Pero “Nightmare Alley” no sería nada sin Bradley Cooper, quien con su actuación consolida su estatus como una de las más grandes estrellas de cine vivas de Hollywood. Como Stan, un hombre que es menos inteligente pero más cruel de lo que cree, Cooper no dice ni una palabra durante los primeros 20 minutos ¿aterrador no?

¿SIN FANTASMAS?

Sin duda, este es otro éxito en la filmografía de Del Toro a pesar de estar tan alejada de lo sobrenatural. Es como si Del Toro hubiera elegido hacer lo opuesto a “La Forma del Agua”, su ganadora de Mejor Película de 2017. Pero a pesar de su diferencia de género, “Nightmare Alley” encaja bien con el trabajo anterior del director.

Como todas las películas de Del Toro, la cinta sí tiene que ver con fantasmas, pero no con los que conocemos. Sus personajes anhelan recuperar lo que han perdido, ya sea un ser querido o la vida que solían vivir. En el caso de Stanton Carlisle, Guillermo del Toro argumenta que no es solo el pasado lo que puede atormentar a un hombre, sino también el futuro.