De Candy Crush a Roblox, los 5 videojuegos que más millones generan en la industria

Y todo apunta a que esas perspectivas se irán cumpliendo. Ya que el sector del ‘mobile gaming’ ha generado 7 mil 400 millones de dólares en enero de 2022 según Gadgets Now. Con la llegada del ‘metaverso’ con Mark Zuckerberg , la evolución de los juegos de realidad virtual y la apuesta de las plataformas de streaming como Netflix en el negocio, la industria promete grandes ganancias en los próximos años, pero más allá del dinero, ¿qué es lo que quieren los amantes de los videojuegos? Aquí te mostramos los cinco videojuegos que lideran este millonario comienzo de año.

“PUBG: Battlegrounds” (antes conocido como “PlayerUnknown’s Battlegrounds”) revolucionó el sector de los videojuegos cuando apareció, instaurando el género de los “Battle Royale” (supervivencia contra un gran número de jugadores). Y ahora, “PUBG Mobile” no se queda corto. La versión de “PUBG” para celulares es el videojuego más taquillero, consiguiendo la asombrosa cantidad de 237 millones de dólares en enero de 2022. Y no solo eso: también es uno de los juegos más vistos como eSport. En 2021, la “PUBG Mobile Global Championship Season 0” consiguió tener hasta 3.8 millones de espectadores simultáneos.

HONOR KINGS

“Honor Kings”, también conocido como “Strike of Kings” o “Kings of Glory”, es uno de los “MOBA” (videojuego que mezcla estrategia en tiempo real con acción combativa entre jugadores por equipos) para celulares más popular del momento. Se trata del segundo juego que más ingresos generó en enero de 2022 con un total de 233.2 millones de dólares. Y su éxito es tan grande que Tencent, su desarrolladora, ha anunciado un videojuego de rol basado en el mismo universo: “Honor of Kings: World”.

En “Honor of Kings” cada jugador controla un personaje con habilidades únicas, y debe luchar en equipo contra los personajes del rival, avanzando por el mapa al derrotar también a enemigos no jugadores y alcanzar objetivos, así hasta lograr destruir la base enemiga.