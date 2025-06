De ‘los últimos’ de Max al ‘regreso’ de HBO

Mayo terminó, primeramente, con el final de la segunda temporada de la serie de Max “The Last of Us” el domingo pasado con un preocupante rating para los involucrados en comparación con la primera temporada.

No sabemos si tuvo qué ver la muerte del personaje de su protagonista masculino, el actor de origen chileno Pedro Pascal, que como bien sabían sobre todos los amantes del videojuego en el que la serie está basada no fue ninguna sorpresa, y por consiguiente que el peso de la trama recayó en el mucho menos empático y hasta odioso personaje de Ellie (Bella Ramsey), pero el caso es que la serie que hizo historia en casi cada uno de los episodios de su primera temporada terminó desinflándose a tal grado que, si bien sus productores se justificaron a su final diciendo que “cualquier sobreviviente era de interés para centrar la trama en él”, el futuro próximo del serial quedó pendiendo de un hilo.

Esto quedó más que de manifiesto al coincidir con la noticia de que el cambio que se dio de HBO a Max hace un par de años, sus ejecutivos decidieron que no había funcionado y por lo mismo iban a regresar a los orígenes, de vuelta a HBO que fue la señal que originada dentro del sistema de cable que llegó a su consolidación en la década de los 80 del siglo pasado, acompañada irónicamente hacia finales de la semana con el refrescante estreno de la tercera temporada de “... And just like that”, spinoff de una de las serie más exitosas de Max de la década de los 90 que fue “Sex and the City” la cual hizo una estrella de la pantalla chica a la actriz hasta entonces más de cine Sarah Jessica Parker.

Parker, interpretando a la escritora de una columna donde una mujer hablaba abiertamente de sexo a fines de la década de los 90 cuando era todavía un tema tabú la convirtió junto a sus compañeras de reparto, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis, además de convertirlas en superestrellas, hizo a la serie acreedora a 7 premios Emmy, dio pie a dos películas y ahora a una tercera temporada que tan solo en su primer capítulo de estreno el pasado jueves de un episodio en el que el personaje de la Nixon que “salió del closet” en esta nueva etapa “se liga” a una monja interpretada por Rosie O´Donell. Hagan sus apuestas por si estos nuevos bríos de Carrie y sus amigas “levantan” a HBO Max.

