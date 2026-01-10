De segundas temporadas a ‘La hija del mariachi 2.0’

Con la segunda semana de enero llegaron al streaming las segundas temporadas de la serie de HBO nominada al Globo de Oro “The Pitt” así como de la británica “The Night Manager”, de Prime Video.

Sin embargo, en lo que estas plataformas hacían lo suyo para darle continuidad a producciones que con sus primeras temporadas tienen seguro de entrada a un buen número de seguidores, otras como Netflix apostaron desde la primera semana del nuevo año tanto con series de policías, detectives y misterios como la también inglesa de “En fuga”, nueva adaptación de la serie de novelas de Harlan Cobin protagonizada por la nominada al Oscar Minnie Driver (“Mente Indomable”) o “El u élla”, protagonizada por la también nominada al Globo de Oro Tessa Thompson (“Hedda”), ambas involucradas en casos de asesinatos y actos de violencia.

Pero así como también la semana pasada recomendamos el estreno también en Netflix de una producción mexicana, en su caso dentro del género de la comedia como “Amor de oficina”, resulta que en esta última semana esta misma plataforma también estrenó el ya anticipado refrito de la exitosa telenovela colombiana que en el 2006 dio al actor mexicano Mark Tacher (“actualmente parte de la producción de Televisa “Los hilos del pasado”), “La hija del mariachi”, misma que esta televisora mexicana no dudó en refritear por su parte en el 2012 bajo el título de “Qué bonito amor”, bajo la batuta del productor Salvador Mejía y protagonizada por Jorge Salinas y Danna García.

Pues resulta que la versión 2026 de “La hija del mariachi” tiene como protagonista al actor también mexicano Roberto Romano en su primer protagónico en el género luego de sus participaciones secundarias tanto en telenovelas de Televisa (“Vivir de amor”) como de Telemundo (“El Conde”; “Sed de venganza”) en el papel de un empresario mexicano que se ve forzado a huir de su país por haber sido involucrado en un asunto de lavado de dinero del que su abogado (Ignacio Riva) le sugiere que toe tierra de por medio en lo que soluciona el problema para aterrizar en Colombia donde conoce a la la cantante de música tradicional ranchera en un bar de aquel país llamado Garibaldi.

