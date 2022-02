De Wladimir Klitschko a Milla Jovovich: Celebridades ucranianas que ya alzaron la voz para defender a su país

La invasión rusa a Ucrania ha encabezado todos los titulares de los medios de comunicación estos últimos días, hemos podido ver historias de desesperación por refugiarse en un lugar seguro, pero también historias de valentía para defender su país. Incluso las celebridades no se han quedado calladas, tal es el caso de Wladimir Klitschko uno de los boxeadores más famosos del mundo, quien en estos momentos se encuentra en Ucrania, escribió un artículo para Linkeld en el que expresó sus opiniones y sentimientos sobre la guerra y el presidente ruso Vladímir Putin.

“Ahora, el presidente ruso está usando una retórica de guerra en la más pura tradición bolchevique y está reescribiendo la historia para justificar su redivisión de fronteras. Deja claro que quiere destruir el estado ucraniano y la soberanía de su pueblo. Las palabras son seguidas por misiles y tanques. La destrucción y la muerte vienen sobre nosotros. Eso es todo, la sangre se mezclará con las lágrimas. Debemos enfrentar la realidad y tener el coraje de sacar conclusiones para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Esta es una flagrante violación del derecho internacional. Y, si escuchas con atención, esta guerra también está hablando de Europa. Nos defenderemos con todas nuestras fuerzas y lucharemos por la libertad y la democracia. También puedes actuar. Que el miedo no se apodere de nosotros; no nos quedemos congelados. Putin dispara a las ciudades ucranianas, pero apunta a nuestros corazones y, lo que es más importante, a nuestras mentes. Quiere crear duda y confusión y, por lo tanto, inacción” escribió Klitschko.

Asimismo, Klitschko ha recurrido a Instagram para compartir mensajes sobre la democracia y la soberanía de los países europeos en este momento crítico para Ucrania.

Por su parte, la actriz y modelo de origen ucraniano Olga Kurylenko mejor conocida por interpretar a Camille Montes en la cinta de ‘James Bond 007 Quantum’ recurrió a Instagram para externar su apoyo a su país “Rezando por Ucrania y la seguridad de su gente # Porfavordetenganlaguerra” compartió en su cuenta.

Val Chmerkovskiy bailarín profesional y ganador del programa estadounidense ‘Dancing with the Stars’ en dos temporadas, nació en Ucrania y en los últimos días ha hecho uso de su cuenta de Instagram para compartir su sentir sobre su país y la guerra, a la vez acusando y definiendo a Putin como un dictador.

“Mis padres huyeron de este país por esta misma razón. No porque no fuera bueno para ellos, sino porque sus hijos eventualmente verían la guerra. Es una cruel ironía que 28 años después mi hermano esté en un refugio antiaéreo en Kiev. Si no se hubieran ido, ahora mismo estaría en primera línea defendiendo mi hogar. Y lo más desgarrador de todo sería matar o morir a manos de mis hermanos ¡El pueblo ruso no quiere esto!! Nos paramos uno al lado del otro. Nos amábamos y celebrábamos unos a otros. Hablo ruso, sí, pero no se equivoquen al respecto, soy un orgulloso ucraniano y ahora el mundo finalmente notará la diferencia ¡Slava Ukraini todo el día todos los días! Y para todos mis amigos rusos, este podría ser el mejor y el único momento para enfrentarse a su dictador” dijo Val.

La patinadora artística y campeona olímpica en 1994 en los juegos individuales femeninos Oksana Bayul, mandó un mensaje de apoyo a sus compatriotas ucranianos y calificó los hechos como ‘la tragedia que nos ha roto el corazón’.

“Mis pensamientos están con mis ucranianos. Me han pedido que haga varias entrevistas, pero creo que las noticias deben continuar enfocándose en lo que está sucediendo sobre el terreno: ¡en la tragedia que nos ha roto el corazón y en el coraje del pueblo ucraniano! No soy una experta en política exterior, así que dejaré el análisis a personas más inteligentes que yo” escribió Bayul en Instagram.

Milla Jovovich mundialmente conocida por protagonizar las cintas de Resident Evil, también dio una conmovedora opinión sobre la guerra, la actriz de 46 años nació en Kiev, Ucrania ciudad que ya ha sido bombardeada por las tropas rusas.

“Estoy desconsolada y estupefacta tratando de procesar los eventos de esta semana en mi lugar de nacimiento, Ucrania. Mi país y mi gente siendo bombardeados. Amigos y familiares escondidos. Mi sangre y mis raíces provienen tanto de Rusia como de Ucrania. Me parto en dos mientras observo el horror que se desarrolla, el país siendo destruido, las familias desplazadas, toda su vida yaciendo en fragmentos carbonizados a su alrededor. Recuerdo la guerra en la patria de mi padre, la antigua Yugoslavia, y las historias que cuenta mi familia sobre el trauma y el terror que experimentaron. Guerra. Siempre guerra. Líderes que no pueden traer la paz. El monstruo interminable del imperialismo. Y siempre, el pueblo paga con derramamiento de sangre y lágrimas” escribió en Instagram Jovovich.