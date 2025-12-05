Pantone presentan su color del año 2026; Trendo, Berel y Comex retratan a México

“Un susurro de tranquilidad y paz en un mundo ruidoso” así anunció Pantone su color del año. Sin embargo, Pantone no fue el único que definió el color del 2026. En México, Trendo, Comex y Berel se alejan de la visión eurocentrista y la mirada estadounidense para enfocarse en retratar los colores que este 2026 caracterizarán a nuestro país. Las cuatro entidades dieron a conocer sus colores del año 2026, cada uno desde perspectivas distintas y con lecturas contrastantes sobre el contexto social, emocional y cultural que marcará el próximo ciclo. Mientras Pantone propone un tono blanco que apela a la calma y a la contemplación, las compañías mexicanas enfocan sus propuestas en los contrastes, la identidad nacional y los matices que atraviesan la realidad del país. TE PUEDE INTERESAR: Las tendencias más elegantes para decorar tu árbol de Navidad 2025 PANTONE ANUNCIA CLOUD DANCER COMO COLOR DEL AÑO 2026 Pantone eligió PANTONE 11-4201 Cloud Dancer como su Color del Año 2026, definido como un blanco suave destinado a representar un espacio de calma en medio del ruido global. En su anuncio oficial, Pantone señaló: “Cloud Dancer es un blanco ondulante impregnado de serenidad, que fomenta la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire”. La compañía añadió que se trata de un color que busca ofrecer “un refugio de limpieza visual que inspira bienestar y ligereza”, al tiempo que “invita a un espacio donde la función y el sentimiento se entrelazan para construir atmósferas de amplitud”. Pantone destacó también la cualidad versátil del tono, al describirlo como parte de una paleta donde “los tonos suaves se disuelven en sombras”, lo que genera “un contraste sencillo y natural”.

TENDRO ANUNCIA ‘MORETÓN’ COMO COLOR DEL AÑO DESDE LA MIRADA DEL DOLOR Y LA RESISTENCIA En contraste con la visión internacional, la agencia mexicana Trendo presentó una propuesta que responde de forma directa al panorama social actual del país. Su color del año es Moretón, un tono morado que simboliza un golpe, una marca y un proceso de sanación. Trendo describe que “2026 no viene suavecito” y que factores como guerras, recesión y escasez configuran un escenario “pintado de morado, pero no de lujo: ¡ay dolor!”. Según la agencia, Moretón no representa armonía, sino una emoción distinta: “El color del año no busca armonía, busca venganza. Y esa venganza tiene nombre: Moretón”.

Trendo señala que el tono refleja la figura del villano contemporáneo, aunque no en términos negativos, sino como una respuesta a las circunstancias. “Ser villano no es necesariamente negativo; si no buscas venganza, la vida te trató tan mal que lo único que te queda es luchar”, afirmó el análisis. La agencia resume el concepto en otra frase: “Moretón parece suave, casi inofensivo. Pero guarda el golpe. No grita, no amenaza... simplemente aparece y deja marca”. En su lectura sobre el simbolismo del color, Trendo indicó: “El morado deja de ser símbolo de realeza y se convierte en un moretón inesperado”, y añadió que 2026 será “el año más Moretoneado”, donde “las heridas no llegan a destruir, sino a amortiguar todo lo que está por venir”.

COMEX PRESENTA DOS COLORES DEL AÑO POR PRIMERA VEZ DESDE 2008 Comex anunció que, para 2026, su plataforma ColorLife Trends tendrá dos colores del año: Cielito Lindo 297-01 y Xoconostle 128-07, una apuesta basada en la dualidad y la complementariedad. “Es una propuesta que desvía la mirada hacia nuevos horizontes y reconoce que los opuestos no solo coexisten, sino que se potencian mutuamente”, señaló la marca al presentar su selección. Cielito Lindo 297-01: un tono de paz y nostalgia Este azul claro fue descrito como “tenue y pacífico”, capaz de generar una atmósfera reconfortante. “Es un abrazo que reconforta”, indicó Comex, destacando su vínculo con la infancia y la inocencia.“El nombre evoca una nostalgia suave, por aquella canción que todos tarareamos”, añadió la empresa. Xoconostle 128-07: profundidad y aura enigmática El segundo color del año, Xoconostle, combina un rosa intenso con matices morados y un carácter más sobrio. “Es un tono con presencia, envolvente y emocionalmente cargado”, explicó la marca.“Así como la fruta de la que toma su nombre, tiene un toque de sofisticación discreta”. Comex señaló que Xoconostle debe aplicarse con moderación debido a su fuerza visual: “Es un color que se apropia del ambiente. No deja indiferente a nadie”.

COLOR CIELITO LINDO Y XOCONOSLTE: UNA DUALIDAD QUE REFLEJA LOS MATICES DE MÉXICO La marca aseguró que ambos colores representan la esencia del país: “Xoconostle aporta carácter, mientras que Cielito Lindo suaviza. Uno es terrenal y el otro etéreo”. También destacó la dimensión cultural detrás de la propuesta: “La dualidad es parte de nuestra identidad profunda: celebramos la vida y la muerte, lo dulce y lo picante, lo trágico y lo cómico”. Comex acompañó la presentación con una reflexión:“¿Que nos contradecimos? Sí, nos contradecimos. Somos un país inmenso, lleno de matices”. BEREL PRESENTA COMO COLOR DEL AÑO 2026 A LA PITAYA: UN ROSA MEXICANO LIGADO A LA CULTURA, LA EMOCIÓN Y LA RESILIENCIA La empresa mexicana Berel anunció como Color del Año 2026 el tono Pitaya 2-3605D, una reinterpretación del rosa tradicional vinculado al imaginario cultural nacional. Berel explicó que se trata de “una versión más suave, actual y emocional del rosa mexicano”, y que la elección del color está profundamente relacionada con la identidad del país. “Es un color que representa vitalidad, energía y optimismo”, indicó la compañía. “Conecta con el arte, la arquitectura y la moda mexicana desde hace décadas”. La empresa añadió que el color está inspirado en la pitaya, una fruta que simboliza fuerza y adaptabilidad. “Es un fruto que sobrevive en entornos calurosos y florece. Por eso Pitaya 2-3605D es resiliencia”. Berel también destacó el componente emocional del tono: “Es un color que despierta ternura y calidez, pero conserva un toque de intensidad”.“Invita a la celebración y a la convivencia”. La marca cerró su presentación subrayando su vínculo con la tierra y las tradiciones: “En muchas culturas indígenas, los tonos rosados se asocian a la fertilidad y a la naturaleza. Pitaya 2-3605D conecta con esa espiritualidad”.