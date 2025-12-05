Ocho estados de México aún no han alcanzado la universalidad de las pensiones para discapacidad: Ariadna Montiel

Sin embargo, la población de 30 a 64 años continúa fuera del esquema, lo que ha motivado nuevos diálogos entre el gobierno federal y los estados para integrar completamente el programa. La meta es lograr que todas las personas con discapacidad permanente puedan acceder a este derecho sin importar su edad o lugar de residencia.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel , informó que en ocho estados de México aún no se alcanza la universalidad de la Pensión para Personas con Discapacidad , dejando sin apoyo a miles de ciudadanos que viven con una condición permanente. Actualmente, en estas entidades la cobertura es total únicamente para las personas menores de 30 años, población indígena y afromexicana, así como para quienes se encuentran en situación de extrema pobreza.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, alrededor de 800 mil personas con discapacidad permanente siguen sin recibir la pensión en estas entidades, lo que demuestra la magnitud del desafío y la importancia de avanzar hacia la cobertura total a nivel nacional.

REFORMAS CONSTITUCIONALES Y EL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS

Montiel destacó que el Sistema Nacional de Cuidados es una estrategia integral que prioriza a quienes requieren apoyo constante, pero también reconoce el esfuerzo de las familias y personas cuidadoras, un trabajo que recae mayormente en las mujeres. Este sistema busca garantizar que el Estado ofrezca acompañamiento, rehabilitación y protección social.

Las pensiones del Bienestar —la de adultos mayores, la de personas con discapacidad y las políticas de cuidados— forman un pilar de protección para quienes necesitan asistencia debido a su condición física, salud o dependencia. Este enfoque integral pretende reducir desigualdades históricas y ofrecer autonomía a quienes viven con alguna discapacidad.

La secretaria recordó que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre, sirvió para reafirmar el compromiso gubernamental con este sector de la población, especialmente tras dos reformas clave que fortalecieron el marco legal de sus derechos.

AVANCES LEGALES: DOS REFORMAS QUE CAMBIAN EL PANORAMA

La primera reforma, aprobada en mayo de 2020, reconoció por primera vez en la Constitución el derecho a recibir apoyos sociales, destacando la pensión para personas con discapacidad. La segunda reforma, aprobada el 2 de diciembre de 2024, amplió la universalidad del programa para niñas, niños, adolescentes y adultos de 0 a 64 años, quienes al cumplir 65 años pasan automáticamente al programa para Adultos Mayores.

Hoy, la pensión universal opera en 24 estados, y se trabaja para lograr la cobertura total en el país gracias a este respaldo constitucional. Asimismo, se añadió un punto fundamental: el reconocimiento del derecho a la rehabilitación, para garantizar una atención integral y digna.

Actualmente, un total de 1 millón 614 mil 18 personas menores de 64 años reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con una inversión anual de 32 mil millones de pesos.

DATOS CURIOSOS

• La cobertura universal ya alcanza al 75% de los estados del país.

• México es uno de los pocos países de América Latina con pensiones constitucionales para discapacidad.

• Cerca del 60% de las personas cuidadoras en México son mujeres.