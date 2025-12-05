Netflix compra Warner Bros por 82,700 millones de dólares; HBO se sumará a su catálogo

Netflix llegó a un acuerdo para adquirir los estudios de cine y televisión, así como la división de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD), con un valor patrimonial de valuado en 72 mil millones de dólares y un valor empresarial total de aproximadamente 82.700 millones de dólares. La transacción, compuesta por efectivo y acciones, transferirá el control de uno de los activos más emblemáticos de Hollywood al servicio global de streaming, que ha modificado el panorama de los medios durante la última década. El anuncio fue realizado por Netflix a través de redes sociales, donde afirmó: “Hoy, Netflix anunció nuestra adquisición de Warner Bros. Juntos, definiremos el próximo siglo de la narración de historias, creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para el público de todo el mundo.” La compañía también difundió un comunicado detallando los términos y objetivos de la operación. TE PUEDE INTERESAR: Netflix firma convenio histórico con la MLB para transmitir partidos y eventos en vivo de las Grandes Ligas

COMPRA DE WARNER BROS POR NETFLIX FINALIZARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2026 Según el comunicado oficial, Netflix y Warner Bros. Discovery firmaron un acuerdo definitivo mediante el cual Netflix adquirirá los estudios de Warner Bros., sus divisiones de cine y televisión, así como HBO, HBO Max y otros activos de streaming. La operación está valuada en 27.75 dólares por acción de WBD, lo que se traduce en un valor empresarial total estimado en 82,700 millones de dólares. La compra se concretará después de la separación previamente anunciada de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotizará en bolsa. Este proceso está previsto para concluir en el tercer trimestre de 2026, tras lo cual podrá cerrarse la transacción principal. De acuerdo con los términos establecidos, cada accionista de WBD recibirá 23.25 dólares en efectivo y 4.50 dólares en acciones ordinarias de Netflix por cada título en circulación. El componente accionarial está sujeto a otro elemento según el cual el valor se ajustará dependiendo del precio promedio ponderado por volumen de la acción de Netflix previo al cierre. NETFLIX AMPLIARÁ SUS CATÁLOGOS DE STREAMING TRAS LA COMPRA DE WARNER BROS Netflix destacó que la integración combinará su alcance global y su plataforma de streaming con el catálogo centenario de Warner Bros., que incluye franquicias como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y propiedades del Universo DC. Todos estos contenidos se sumarían al portafolio de Netflix, integrado por producciones como Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton y El juego del calamar. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, señaló: “Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos— con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de demonios K-Pop y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor.”

NETFLIX Y WARNER DESTACAN BENEFICIOS DE SU UNIÓN Greg Peters, también codirector ejecutivo, añadió que la operación permitirá acelerar el crecimiento de la empresa: “Warner Bros. ha contribuido a definir el entretenimiento durante más de un siglo y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos y capacidades de producción excepcionales. Con nuestro alcance global y nuestro modelo de negocio probado, podemos acercar a un público más amplio los mundos que crean.” Por su parte, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD, afirmó: “Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones.” Ambas empresas indicaron que la combinación permitirá ofrecer más opciones y un mayor valor a los usuarios. La incorporación de las bibliotecas de cine y televisión de Warner Bros., así como la programación de HBO y HBO Max, ampliará el catálogo disponible en Netflix, lo que también posibilitará optimizar los planes de suscripción y acceso al contenido.

UNIÓN DE NETFLIX Y WARNER BROS FORTALECERÁ LA PRODUCCIÓN DE NUEVO CONTENIDO La compañía señaló que la adquisición fortalecerá sus capacidades de producción en Estados Unidos y mantendrá las operaciones vigentes de Warner Bros., incluidos los estrenos cinematográficos. También prevé una ampliación de su inversión en contenido original, lo que generaría empleos y contribuiría al desarrollo de la industria del entretenimiento. Asimismo, la empresa destacó que el acuerdo incrementará las oportunidades para productores, escritores y talento creativo al permitir trabajar con propiedades intelectuales de amplio reconocimiento y conectar con audiencias globales. En términos financieros, Netflix proyectó un ahorro de costos de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares anuales para el tercer año posterior al cierre, además de prever que la transacción aumentará las ganancias por acción en el segundo año siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados.