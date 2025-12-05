En Vivo... Sigue el sorteo del Mundial FIFA 2026 ¿Quiénes serán los rivales de México?

El Mundial FIFA 2026, el torneo más grande en la historia de la competición, definirá este 5 de diciembre los grupos y llaves del certamen. Un total de 42 selecciones clasificadas ya esperan su destino, mientras que seis lugares siguen pendientes a través del repechaje y los playoffs europeos. La expectativa crece minuto a minuto, especialmente para México, que abrirá el torneo como país anfitrión. El evento se realiza con un formato ampliado y decisiones estrictas sobre la distribución por confederaciones. Los aficionados siguen el sorteo en tiempo real para conocer cómo quedará estructurada la fase de grupos y qué selecciones se enfrentarán en el camino rumbo al título mundial.

Con tres sedes —México, Canadá y Estados Unidos—, el torneo promete una experiencia histórica para jugadores y aficionados.

LOS BOMBOS DEL SORTEO: ASÍ QUEDAN LAS SELECCIONES La FIFA distribuyó a las selecciones clasificadas en cuatro bombos, tomando en cuenta su desempeño, ranking y confederación. Así quedaron organizados: • Bombo 1: Canadá • México • Estados Unidos • España • Argentina • Francia • Inglaterra • Brasil • Portugal • Países Bajos • Bélgica • Alemania• Bombo 2: Croacia • Marruecos • Colombia • Uruguay • Suiza • Japón • Senegal • Irán • Corea del Sur • Ecuador • Austria • Australia•

Bombo 3: Noruega • Panamá • Egipto • Argelia • Escocia • Paraguay • Túnez • Costa de Marfil • Uzbekistán • Catar • Arabia Saudita • Sudáfrica• Bombo 4: Jordania • Cabo Verde • Ghana • Curazao • Haití • Nueva Zelanda • Clasificados A, B, C y D de playoffs UEFA • Clasificados 1 y 2 del repechaje Esta organización determina qué selecciones podrán cruzarse desde la fase de grupos y cuáles quedarán fuera del camino de los anfitriones en la primera etapa.