En Vivo... Sigue el sorteo del Mundial FIFA 2026 ¿Quiénes serán los rivales de México?

    El sorteo del Mundial FIFA 2026 revela los grupos y posibles rivales de México, que inaugurará el torneo en el Grupo A. Te contamos cómo quedan los bombos y contra quién podría debutar la Selección Mexicana. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Sigue el sorteo del Mundial 2026 y conoce los posibles rivales de México en el partido inaugural. Revisa los bombos, escenarios y datos clave del evento

El Mundial FIFA 2026, el torneo más grande en la historia de la competición, definirá este 5 de diciembre los grupos y llaves del certamen. Un total de 42 selecciones clasificadas ya esperan su destino, mientras que seis lugares siguen pendientes a través del repechaje y los playoffs europeos. La expectativa crece minuto a minuto, especialmente para México, que abrirá el torneo como país anfitrión.

El evento se realiza con un formato ampliado y decisiones estrictas sobre la distribución por confederaciones. Los aficionados siguen el sorteo en tiempo real para conocer cómo quedará estructurada la fase de grupos y qué selecciones se enfrentarán en el camino rumbo al título mundial.

Los bombos ya están definidos y agrupan a selecciones de gran trayectoria, lo que anticipa enfrentamientos de alto nivel desde la primera fase.

Con tres sedes —México, Canadá y Estados Unidos—, el torneo promete una experiencia histórica para jugadores y aficionados.

LOS BOMBOS DEL SORTEO: ASÍ QUEDAN LAS SELECCIONES

La FIFA distribuyó a las selecciones clasificadas en cuatro bombos, tomando en cuenta su desempeño, ranking y confederación. Así quedaron organizados:

Bombo 1: Canadá • México • Estados Unidos • España • Argentina • Francia • Inglaterra • Brasil • Portugal • Países Bajos • Bélgica • Alemania•

Bombo 2: Croacia • Marruecos • Colombia • Uruguay • Suiza • Japón • Senegal • Irán • Corea del Sur • Ecuador • Austria • Australia•

Bombo 3: Noruega • Panamá • Egipto • Argelia • Escocia • Paraguay • Túnez • Costa de Marfil • Uzbekistán • Catar • Arabia Saudita • Sudáfrica•

Bombo 4: Jordania • Cabo Verde • Ghana • Curazao • Haití • Nueva Zelanda • Clasificados A, B, C y D de playoffs UEFA • Clasificados 1 y 2 del repechaje

Esta organización determina qué selecciones podrán cruzarse desde la fase de grupos y cuáles quedarán fuera del camino de los anfitriones en la primera etapa.

¿QUIÉN SERÁ EL RIVAL DE MÉXICO EN EL PARTIDO INAUGURAL?

Como país anfitrión, México ya tiene asegurado su lugar en el Grupo A, mientras que Canadá estará en el B y Estados Unidos en el D. Según las reglas del sorteo, el rival del partido inaugural deberá salir del Bombo 3, lo que garantiza un debut contra una selección competitiva pero sin presencia de “gigantes” mundiales.

Estas son las 11 opciones para el debut de México en el Mundial 2026:

• Noruega

• Egipto

• Argelia

• Escocia

• Paraguay

• Túnez

• Costa de Marfil

• Uzbekistán

• Catar

• Arabia Saudita

• Sudáfrica

La única selección descartada es Panamá, debido a que dos equipos de la misma confederación no pueden compartir grupo con un anfitrión.

Esta tendencia de partidos inaugurales sin grandes selecciones se mantiene desde 2018, cuando la FIFA modificó el criterio para el duelo de apertura.

Dato curioso:• México será sede de un Mundial por tercera vez, un récord histórico.• El partido inaugural del 2026 será el primero en jugarse en un torneo con 48 selecciones.• Es el sorteo más grande en la historia de la FIFA.

