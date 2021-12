Decidí darle una segunda oportunidad: Ainara tras liberación de YosStop

Ainara Suárez dijo ayr que decidió darle una “segunda oportunidad” a la youtuber YosStop, porque era lo más “sanador” para ella.

“Decidí darle una segunda oportunidad no quería que el mensaje de mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas, el de adolescentes y el de adultos, o porque pudiera parecer una cuestión de venganza contra ella, lo que me pregunté fue qué fortalecería más el mensaje y qué me daría más paz y que sería lo más sanador para mí”, dijo la joven de 19 años.

“Lo que quería era esto, dar un mensaje de fuerza a otras víctimas, que las personas que me hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus actos y que nunca volvieran a lastimar a nadie, que mi caso sirva para que todos sepamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito y que no tienes derecho a tener o compartir contenido sexual de ninguna persona”, expresó.

Ainara dijo además que que a ninguno de sus agresores le aceptará una disculpa, “porque lo que me hicieron no se puede perdonar”.

“Axel, Carlos, Nicolás y Julián me violaron, grabaron mi violación y ellos y otras personas difundieron el video, dos ya fueron arrestados y están enfrentando las consecuencias de sus actos. Uno de estos dos ya fue condenado, faltan los otros dos y las demás personas participaron en la difusión de ese video”, detalló.