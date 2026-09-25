$!Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels

Después de que se popularizara regalar flores amarillas los días 21 de septiembre a las mujeres, pues claro que los hombres no se iban a quedar atrás. Es por eso que el 30 de septiembre comenzó una tendencia que nació en 2023 y que, con el paso del tiempo, ha cobrado fuerza en plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram, donde usuarios de todo el mundo se han unido para crear una nueva iniciativa. Pero, ¿por qué regalar Hot Wheels?

¿Por qué se regalan Hot Wheels el 30 de septiembre?

La tradición de obsequiar un Hot Wheels el 30 de septiembre surgió gracias a un influencer mexicano llamado Alejandro Rodríguez, quien propuso que los hombres también deberían recibir un detalle significativo, similar a lo que ocurre con las flores amarillas que se regalan a las mujeres el 21 de septiembre.

Y como todo hoy en día se puede viralizar muy rápido, muchas personas comenzaron a regalar Hot Wheels, acompañados de dulces o incluso decorados como un ramo de flores, haciendo alusión a la tradición de regalar flores amarillas.