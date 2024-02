Descuido en Venga la Alegría: Exhiben a reporteros por entrevista a Zendaya y Timothée Chalamet (video)

Y es que el pasado martes 6 de febrero se realizó la alfombra roja de la cinta en Ciudad de México , un evento al que asistieron diferentes medios de comunicación, entre los que destacó Venga la Alegría, pero no por su cobertura, sino por los memes sobre sus reporteros.

¿QUÉ SIGNIFICA EL DESCUIDO DE VENGA LA ALEGRÍA Y POR QUÉ SE BURLAN EN REDES SOCIALES?

Los internautas en redes sociales se burlaron por las preguntas de los reporteros, e incluso pidieron que plantearan mejor sus preguntas para evitar incomodar a los entrevistados.

En esta misma línea, otros más cuestionaron el nivel de inglés del periodista que realizó la siguiente pregunta a Zendaya: ‘We are do you live Spider-Man?’.