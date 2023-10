‘Deslumbra’ Vico Escorcia a Saltillo con su llegada como protagonista de ‘El Desaire’

Los atardeceres rojizos, característicos del otoño de Saltillo, serán testigos de la grabación de la película ‘El Desaire’ , la cual tiene como protagonista femenina a una de las actrices más prometedoras de la industria no solo en México: Vico Escorcia.

“Ha sido una cálida y amorosa bienvenida; me siento muy contenta de finalmente estar aquí. Lo esperé durante mucho tiempo”, dijo la joven durante una pausa en el recorrido por el Museo del Desierto.

’ES UN PRIVILEGIO QUE ME HAYAN SELECCIONADO’

¿CÓMO LLEGÓ A TI ESTE PERSONAJE?

A través de amigos en común, personas en la producción y un proceso de casting bastante tradicional. Para mí, es un privilegio que me hayan seleccionado; es una historia muy importante que contar. No había tenido la oportunidad de venir a Coahuila antes, así que me estoy dando la oportunidad de conocerlo y explorar todo lo que tiene que ofrecer.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENES DEL PROYECTO?

Es mi primer papel protagónico en un largometraje, un reto enorme que me emociona mucho. Mis expectativas son contar una historia que, aunque hemos escuchado muchas veces sobre este tema en particular (feminicidio), considero importante seguir hablando de ello y mostrar perspectivas diferentes. Quiero mostrar a mujeres que están tomando control de su tiempo, sus labores y sus responsabilidades. Creo que las mujeres, sobre todo en México, sienten una fuerte obligación hacia sus familias y seres queridos, y esta historia trata de una mujer que se esfuerza por tomar posesión de su vida, su tiempo y su cuerpo, algo que considero muy importante.