¿Dónde escuchar Reggaetón Champagne? ‘Poema’ de Bellakath y Dani Flow debuta en el top 50 de Spotify

‘POEMA’ DE BELLAKATH SE HACE TENDENCIA EN ‘X’

Previo a su lanzamiento oficial, la canción colaborativa de Bellakath ya era tendencia debido a que un fragmento de la misma se compartió masivamente en plataformas sociales.

En dicho fragmento se puede escuchar el ‘poema’ de Bellakath. La letra de esta estrofa generó diferentes reacciones entre los usuarios. Pero, ¿qué dice la polémica estrofa?

“Yo no tengo problema si tú fumas hierba. Ojalá te llenes para que saques mucha flema, Yo le pongo fuego, tú pones la leña, Y mientras el beat suena te recito un poema, Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el p..., con todo respeto, espero no te molestes, está cerca diciembre, ojalá no te enfermes y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Baby, ponme como quieras...”, dice la canción.